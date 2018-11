Jump Force | direttamente da Dragon Ball saranno presenti Cell e Junior

Jump Force : un nuovo video mostra le trasformazioni dei personaggi di Dragon Ball : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di mostrare dei nuovi video di gameplay con le trasformazioni finali di Goku, Vegeta e Frieza in Jump Force, titolo in arrivo il 15 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital, già provato in anteprima. Svelato nel corso del X018 di Microsoft, il trailer mostra come Goku e Vegeta saranno in grado di raggiungere il livello Super Saiyan Blue. Frieza, per non essere sovrastato dai suoi rivali di ...

Annunciata la data di uscita di Jump Force : Bandai Namco Entertainment Europe conferma che Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Oggi è stato anche svelato lo stage ambientato a Parigi: nel nuovo trailer, la più romantica città della terra diventa un luogo pericoloso con misteriosi elementi dell'universo di Saint Seiya, come la Torre e le Dodici Case, che appaiono nella capitale francese.Il trailer mostra anche nuovi personaggi da due ...

Jump Force - prova : Dopo averlo incontrato alla Milano Games Week, seppur brevemente, Jump Force arriva nelle case di pochi fortunati in closed beta. Abbiamo sviscerato questa versione di prova negli orari che abbiamo avuto a disposizione, e quindi siamo pronti a comunicarvi tutte le nostre impressioni sul nuovo titolo di Bandai Namco. Questa celebrazione videoludica rende onore alla gloriosa Weekly Shonen Jump, rivista nipponica che vanta alcune delle serie più ...

Alle 15 : 30 botte da orbi con la diretta di Jump Force : Appuntamento a partire dAlle ore 15:30, quando potrete seguire la diretta in compagnia di Gabriele Carollo sul nostro canale ufficiale Twitch, su YouTube o attraverso la pagina Facebook. Read more…

Anche i Cavalieri dello Zodiaco invadono il mondo di Jump Force : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato l'aggiunta dei personaggi di Saint Seiya, Pegasus Seiya e Dragon Shiryu, al cast di Jump Force, il nuovo picchiaduro che unisce personaggi provenienti da diversi franchise molto apprezzati.Apparsi nel celebre manga Saint Seiya, Seiya e Shiriyu sono membri dei Cavalieri dello Zodiaco, un gruppo di combattenti che sono stati scelti per proteggere la giustizia e la pace e che sicuramente sono ...

Jump Force uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

Jump Force : svelate le abilità in combattimento di Yugi Muto : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato le abilità in combattimento di Yugi Muto in Jump Force: Dark Magician, Dark Magician Girl e il potente Slifer the Sky DragonProbabilmente il più piccolo tra i lottatori di Jump Force, Yugi Muto diventa uno dei combattenti più forti quando utilizza le sue celebri carte Duel Monster in battaglia. Sarà in grado di farle direttamente combattere per lui oppure usare le carte magia per cambiare l'inerzia ...

Jump Force arriverà nel mese di febbraio 2019 : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato nuovi personaggi giocabili in arrivo dai manga Yu Yu Hakusho e Hunter X Hunter: Yusuke, Toguro, Kirua e Kurapika si uniscono al roster di Jump Force, il picchiaduro già provato in anteprima per voi.Ci saranno anche quattro, completamente nuovi, personaggi della Storia disegnati dal leggendario creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama.Non solo, è stata anche annunciata la finestra di lancio di Jump ...