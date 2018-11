So che mi mancherà fare l’amore con lui! Lo sfogo di Jane Alexander al Grande Fratello (Di mercoledì 21 novembre 2018) Al televoto con Walter Nudo, i discorsi di Jane Alexander all’interno della Casadel Gf Vip, sembrano essere ormai una sorta di bilancio, sicura che la sua avventura all’interno del reality terminerà a breve proprio per lo scontro diretto con l’attore ed ex isolano canadese, Grande favorito per la vittoria finale.



Jane negli ultimi giorni è tornata spesso a parlare del suo (ex ?) compagno Gianmarco Amicarelli con il quale, almeno prima del suo ingresso nel programma, sembrava vivere un rapporto sereno e privo di incertezze. L’attrice britannica ha ricevuto persino la fatidica proposta di matrimonio che Amicarelli ha voluto gridare con un megafono fuori dalle mura della Casa, sorprendendosi lei stessa di non reagire come avrebbe creduto o voluto. La proposta ha generato in lei addirittura un malessere trasformato in rabbia che ha stupito il suo stesso compagno, il quale ha dovuto poi assistere alla nascita del discusso flirt tra la sua fidanzata e l’ex velino Elia Fongaro. Tra i due, come è noto, è nata una Grande affinità prima mentale e poi fisica.



Dopo l’eliminazione del modello veneto, Jane ha avuto modo di rivedere Elia per qualche minuto ed entrambi hanno evidenziato come la lontananza non abbia, in alcun modo, spento la fiamma che stava alimentando il loro fuoco. Ma è tempo di tornare alla realtà e ora i pensieri di Jane sono principalmente rivolti verso un’altra casa, quella che divideva con Gianmarco , ciò che dovrà affrontare con lui e l’inevitabile rottura di un legame che, in ogni caso, sancirà un fallimento.“So che mi mancherà fare l’amore con lui, è speciale. Mi chiedo se lo avrei sposato se non fossi entrata qui dentro. Sto pensando a quanto male posso avergli fatto”, ha dichiarato Jane in lacrime dopo quasi due mesi dal soggiorno in una Casa che con i riflettori accesi fa sognare ma quando stanno per spegnersi invita alla riflessione..

