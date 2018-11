Italia | Verratti | ' Non mi sono mai trovato così bene in Nazionale' Sensi | ' Debutto? Ero

Italia-Stati Uniti - Verratti : “Mai trovato così bene a giocare in Nazionale” : Italia-Stati Uniti – Intervistato ai microfoni di “Rai Sport”, Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato della partita amichevole vinta sugli Stati Uniti negli ultimi minuti di gioco grazie a un gol di Matteo Politano. LEGGI ANCHE: Italia-Stati Uniti, Mancini: “Siamo anche più avanti delle aspettative” Italia-Stati Uniti, Verratti: “Merito anche della mentalità trasmessa da Mancini” ...

Italia-Portogallo - Verratti come nella foto di Maradona contro il Belgio : ...5 in pagella - all'indomani del match la sua autostima ha ritrovato conferma nel giudizio pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. Anche Fabio Licari lo premia come il migliore in campo così: "Numeri ...

Sconcerti : «All’Italia di Verratti serve un attaccante grezzo» : Il commento sul Corsera Mario Sconcerti commenta e analizza Italia-Portogallo sul Corriere della Sera. Ecco i passaggi più significativi del suo articolo: «L’Italia si conferma nel nuovo stile, siamo tornati ad avere una squadra. Resta ora da crescere e migliorarla. Ci sono state tante cose buone: l’autorità di Verratti in mezzo, da centrocampista di valore finalmente internazionale. Si è sveltito molto, si capisce con Jorginho, ha ...

Nations League - le pagelle di Italia-Portogallo : Verratti il migliore - Insigne si conferma : Una prestazione senz'altro positiva, un "passo in avanti" lo ha definito Roberto Mancini. L'Italia cresce, il pari non rende giustizia a una partita che la Nazionale ha dominato nel primo tempo salvo ...

Finalmente l’Italia gioca al calcio! Grazie Mancio - il risultato lascia il tempo che trova : chi ha il coraggio - critichi adesso Insigne e Verratti : Italia eliminata dalla Nations League, alla final four approderà il Portogallo, ma oggi Mancini può sorridere per quanto visto in campo La Nazionale italiana di Roberto Mancini, ha giocato questa sera contro il Portogallo di fronte ad un San Siro gremito e festante per l’arrivo degli azzurri. Il ritrovato entusiasmo nei confronti della Nazionale è già di per sé una grande notizia dopo il flop clamoroso targato Ventura. Questo però ...

Il "parigino" Verratti e la nuova vita azzurra : "Quest'Italia mi piace" : Sarà per l'entusiasmo di Milano, sarà per la bella Italia vista con la Polonia, di sicuro intorno alla Nazionale c'è aria più fresca. Tutto questo ad un anno dalla disfatta con la Svezia. Mancini ha ...

Verratti : 'L'Italia è guarita' : Roma, 13 nov., askanews, - Dotato di un talento che gli ha consentito di bruciare le tappe, Verratti è diventato ormai un punto fermo della Nazionale, settimo tra i convocati di Roberto Mancini per ...

Italia - è l’inizio della rinascita : Verratti grande protagonista - Insigne una certezza : Seppur la vittoria è arrivata allo scadere contro la Polonia, l’Italia di Mancini ha disputato un’ottima partita, dimostrando un buon gioco e tanti giocatori giovani che possono essere il futuro della Nazionale. Di sicuro, e la partita con la Polonia lo ha dimostrato, Verratti ed il suo estro sono fondamentali per l’Italia: il forte centrocampista del Psg è l’unico a saper “dirigere il traffico” a ...

Polonia-Italia - l'attacco funziona - Donnarumma è attento - vola il duo Verratti-Jorginho : Donnarumma 6,5 Si riposa nel primo tempo, mentre nella seconda parte di gara gli tocca lavorare: si guadagna il pane con una doppia parata su Grosicki. Milik lo grazia, invece. FLORENZI 6,5 Non è ...

Polonia-Italia - Verratti : “Bravi a crederci fino alla fine” : Al termine di Polonia-Italia, Verratti esprime il suo entusiasmo per il successo della Nazionale: “Non vincevamo da tanto. È un successo meritato; in mezzo al campo ci aspettavamo che avremmo potuto segnare da un momento all’altro. La nostra prestazione è stata convincente“. La partita stava per imboccare la strada del pareggio, ma gli Azzurri ci hanno creduto fino all’ultimo: “Il calcio è così: ci sono ...

Polonia-Italia - Verratti : “Più bello vincere così. Bravi a crederci” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Polonia-Italia, partita di Nations League conquistata in pieno recupero grazie ad una rete di Biraghi, Marco Verratti, centrocampista della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del successo ottenuto stasera. Polonia-Italia, Verratti: “La vittoria ci mancava” Il giocatore del Psg è molto felice per il ritorno […] L'articolo Polonia-Italia, ...

Pagelle Polonia-Italia 0-1 - Nations League 2019 : Chiesa e Verratti strepitosi - Biraghi la sblocca : Finalmente si sblocca la nazionale italiana di calcio. Al termine di una partita dominata in lungo e in largo in casa della Polonia la rete di Biraghi allo scadere vale il successo per 1-0. La squadra guidata da Roberto Mancini mette in mostra una condizione e un gioco davvero eccellenti, anche oggi sono mancati i gol, anche a causa della tanta sfortuna che è stata ripagata proprio al 90′. Vittoria davvero meritata. Andiamo a rivivere ...

Italia-Ucraina - l’analisi della partita : Barella rivelazione - qualità a centrocampo con Jorginho e Verratti : E’ andata in scena la gara amichevole che ha visto di fronte Italia ed Ucraina in una partita che ha dato importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini. Il risultato non sorride infatti alla nazionale italiana, 1-1 il punteggio, apre le marcature Bernardeschi, conclusione dalla lunga e grave errore da parte del portiere Pyatov. L’Italia sembra controllare ma l’Ucraina entra in partita e prima trova il gol del pareggio ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Ucraina e Polonia. Assenti Belotti e Balotelli - tornano Giovinco e Verratti. Prima per Caprari : Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le prossime due sfide in cui saranno impegnati gli azzurri: mercoledì 10 ottobre contro l’Ucraina a Genova (amichevole) e domenica 14 ottobre contro la Polonia a Chorzow (Nations League). Siamo già a un crocevia importante, dopo aver perso in Portogallo e aver pareggiato con i biancorossi in casa, la trasferta nell’Est sarà fondamentale per il ...