Italia | stima Pil 2018 rivista al ribasso a +1 | 1% | 2019 a +1 | 3% | Istat

Chi sono i Top manager Italiani più stimati? Ecco la classifica : Li invidiamo per i loro redditi , esorbitanti per i "comuni mortali". Dimenticando però troppo spesso le loro capacità e responsabilità. Parliamo dei manager, coloro che guidano grandi società. E con ...

Deficit strutturale Italiano - una questione di stime. E di stima : di Davide Cassese * Da qualche settimana va avanti lo scambio di battute tra l’esecutivo italiano e la Commissione europea sul contenuto della manovra economica. La Commissione ha respinto la manovra, rimandandola indietro al governo perché ne rivedesse la sostanza, in quanto manifesta una deviazione significativa dai parametri del Patto di stabilità e crescita e un allontanamento dal percorso di aggiustamento dei conti pubblici. Secondo ...

Italia - l'Istat stima calo vendite al dettaglio : Segnali di debolezza per il commercio al dettaglio Italiano. A settembre 2018, l'Istat stima che le vendite al dettaglio siano diminuite, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,7% ...

Maltempo - Battistoni - Forza Italia - : 'Stima dei danni e contributi dalla Ue' : Il senatore Francesco Battistoni, responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura di Forza Italia attacca: 'Il Maltempo continua a non dare tregua ai nostri agricoltori. Si passa da serre distrutte a ...

Italia - inflazione ottobre stimata in lieve rialzo : Secondo le stime preliminari , nel mese di ottobre 2018 l' indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC,, al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile ...

Def - BankItalia : governo stima impatto elevato manovra : Roma, 9 ott., askanews, - L'impatto delle misure previsto dalla manovra 'è elevato'. La stima del governo 'presuppone che i valori dei moltiplicatori delle misure espansive siano superiori a quanto ...

Italia : Fmi taglia stima Pil 2018 e 2019 : 09/10/2018 08:36 Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso la stima di crescita dell'economia Italiana per il 2018 e 2019. Quest'anno il Pil è atteso ora a +1,2%, da +1,5% indicato in precedenza, mentre nel 2019 è visto a +1%, da +1,1%,. , RV - www.ftaonline.com,

Tumori : in Italia sono 373mila i nuovi casi stimati nel 2018 : Il tumore più frequente in Italia è diventato quello della mammella: nel 2018 sono stimati 52.800 nuovi casi (erano 51.000 nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53.000 nel 2017), che lo scorso anno era il più diagnosticato e del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). Complessivamente, quest’anno nel nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne), con un aumento, in termini ...

OCSE TAGLIA STIMA CRESCITA Italia “NON DISFARE LEGGE FORNERO”/ Pil in calo a 1 - 2% - la causa? La politica : OCSE “Brexit e ITALIA mettono a rischio la prosperità dell'Europa”. Ultime notizie, sottoSTIMAta la CRESCITA del pil per il 2018. Il monito della nuova capoeconomista Laurence Boone(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 00:44:00 GMT)

Ocse “Brexit e Italia mettono a rischio prosperità Europa”/ Ultime notizie - sottostimata la crescita del pil : Ocse “Brexit e Italia mettono a rischio la prosperità dell'Europa”. Ultime notizie, sottostimata la crescita del pil per il 2018. Il monito della nuova capoeconomista Laurence Boone(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Italia : Ocse taglia stima crescita Pil : L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Ocse, ha rivisto al ribasso la stima di crescita dell'economia Italiana per il 2018 a +1,2% contro il +1,4% indicato lo scorso maggio. , RV - www.ftaonline.com,

Italia - Ocse taglia stima crescita 2018 a 1 - 2% - conferma 2019 a 1 - 1% : L'economia Italiana crescerà al ritmo di 1,2% quest'anno e di 1,1% il prossimo secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Ocse,, che ha rivisto al ribasso la propria stima per ...

Ocse - tagliata stima di crescita dell’Italia. “Incertezze su scelte politiche - tassi più alti e creazione di lavoro più lenta” : “Una crescita più moderata è probabile in Italia, per incertezze sulle scelte politiche, più alti tassi di interesse e più lenta creazione di posti di lavoro che frenano la spesa delle famiglie”. Per questo l’Ocse, nelle sue previsioni intermedie, ha rivisto al ribasso la crescita del pil italiano nel 2018, a +1,2% dal +1,4% previsto a maggio. Per il 2019 la crescita dovrebbe invece restare invariata all’1,1%. “All’Italia ...