Isola dei Famosi 2019 | ecco i primi naufraghi

Giorgio Manetti tornerà in televisione nel 2019 anche se il programma al quale parteciperà non sarà Uomini e donne. L'annuncio era stato dato qualche giorno fa direttamente dall'ex cavaliere del Trono Over che però non si era sbilanciato sulla questione. In tale occasione, aveva soltanto voluto precisare che avrebbe partecipato ad una trasmissione insieme ad altre persone e che Maria De Filippi era già stata informata sulle sue intenzione.

L'Isola dei Famosi 2019: arriva Giorgio Manetti? Il retroscena Mancano davvero pochissime puntate alla finalissima della terza edizione del Grande Fratello Vip, che si terrà Lunedì 10 Dicembre. E proprio ieri sera la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato chi tra i vari concorrenti vip il pubblico a casa ha deciso di mandare in finale: Silvia Provvedi, la quale ha avuto la meglio su Lory Del Santo.

Grecia Colmenares e Riccardo Fogli nel cast de L'Isola dei Famosi? La terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi finirà tra poco meno di un mese, ma pare davvero che i vertici di Mediaset stiano già pensando al prossimo reality show vip da mandare in onda su Canale 5. Come tutti sapranno bene a Gennaio, salvo clamorosi colpi di scena, inizierà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi.

Anticipazioni L'isola di Pietro 2, ultima puntata: cosa nascondono i genitori di Matteo? Cresce l'attesa per il finale di stagione de L'isola di Pietro 2: domenica 25 novembre andrà in onda l'ultima puntata della fiction con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Alma Noce, Chiara Baschetti e Michele Rosiello che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori di Canale5. Chi è l'assassino dei genitori di Diego, di

Clamoroso, forse involontario siluro delle Iene sull' Isola dei famosi che partirà tra qualche settimana. È lo scherzo a Rodrigo Alves , il Ken umano del Grande Fratello , a svelare un retroscena che

Sono partiti i contatti, perchè non di provini si tratta, con i personaggi famosi (o presunti tali, ormai il confine è più labile di una membrana cellulare) che potrebbero fare parte del cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi che verrà trasmessa da Canale 5 nella prima parte del 2019.Alla conduzione del programma d'intrattenimento è stata confermata Alessia Marcuzzi, mentre per quel che riguarda il ruolo di inviato sono in atto

Il debutto di Lorella Boccia su Real Time con Rivelo è un gran successo. L'ex ballerina del talent show di Maria De Filippi, "Amici", è diventata una conduttrice e ha già conquistato tutti col suo programma. Ospiti della prima puntata Stefano De Martino, ex collega nella scuola di Maria, e Malena, pornostar e naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei famosi. Senza filtri né censure, i due hanno fatto rivelazioni

Tutto si sta avviando per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ma se il nome della conduttrice è già stato confermato, quello dei naufraghi è ancora tutto un Grande punto di domanda. Al timone

Fervono i preparativi per la quinta edizione targata Mediaset dell'Isola dei Famosi, condotta nuovamente dalla inarrestabile Alessia Marcuzzi, che può essere ormai considerata a tutti gli effetti una degna erede del reality show. Ad accompagnare la conduttrice sarà con molta probabilità Alvin, che ritorna dopo due anni di assenza a ricoprire il suo ruolo di inviato, nulla di certo invece sugli opinionisti, che siederanno in studio a commentare