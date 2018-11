iPad Pro 2018 | migliori tastiere Bluetooth

iPad Pro 11” : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato il 30 Ottobre insieme alla sua versione da 12.9″, il nuovo iPad Pro da 11 pollici mostra un design tutto nuovo ed elegante. Il nuovo Liquid Display Retina garantisce una visione chiara e limpida leggi di più...

L’iPad Pro si piega? Ecco i rimedi : Dalla presentazione di Apple dei nuovi iPad Pro sono emersi due dispositivi lodati per la loro potenza e per un design rinnovato ed estremamente accattivante, ma negli ultimi giorni i tablet stanno facendo parlare di sé per un aspetto non esattamente lusinghiero: una resistenza a torsioni e piegamenti piuttosto contenuta, sottolineata online da alcuni utenti scontenti ma soprattutto all’interno di un video dell’ormai celebre ...

iPad Pro di nuova generazione - prove di resistenza : Il solito Zack del canale di JerryRigEverything ha eseguito i suoi consueti stress test mettendo alla prova, questa volta, il nuovo iPad Pro da 11 pollici, da poco presentato da Apple. Partiamo dallo scrath test. leggi di più...

Netflix adesso è compatibile con i nuovi iPad Pro : Netflix ha da poco rilasciato un aggiornamento per la sua app per iOS aggiungendo il pieno supporto per i nuovi iPad Pro da 11 pollici e da 12,9 pollici. adesso i possessori degli ultimi tablet leggi di più...

Recensione iPad Pro 2018 11' - l'iPad che mette la freccia - : ... e quello mini-jack audio Usb-C, visto che la presa audio non c'è più su iPad Pro, , ma poi si possono aggiungere quelli di terze parti nati sia nel mondo Android che nel mondo MacBook e Pc che ...

Nell'iPad Pro 2018 sono nascosti 102 piccoli magneti - : In che modo Apple ha distribuito queste minuscole calamite? Lo rivela Marques Brownlee vlogger specializzato nel mondo tech . che allo scopo ha sfruttato una pellicola usata per l'osservazione ...

Recensione iPad Pro - la nostra pagella : Presentato a Brooklyn insieme al nuovo MacBook Air, il tablet è tutt’altro che il fratello minore del Mac. Negli anni Apple ha fatto progressi costanti con i suoi processori fatti in casa, e l’attuale A12x Bionic, evoluzione con lavorazione a sette nanometri del processore usato sugli iPhone Xs e Xr, è letteralmente una bomba. Non c’è benchmark o prova sul campo che non lo veda primeggiare. Ho “caricato” il tablet ...

Nuovi iPad Pro : barre nere rovinano l’esperienza “all-screen” : Sono da poco disponibili all’acquisto i Nuovi iPad Pro da 12,9” e 11”, i primi acquirenti hanno notato la fastidiosa presenza di barre nere durante l’utilizzo di app di terze parti, che vanno a rovinare leggi di più...

Recensione iPad Pro 2018 da 12 - 9' - il miglior tablet oggi possibile - : ... unpacking 2 Fattore di forma ed ergonomia 3 Prestazioni 4 Alla prova con le app 5 Lo spazio è , quasi, tutto 6 Quel maledetto Filesystem che non c'è 7 La fotocamera più grande del mondo 8 Face ID 9 ...

iPad Pro 12.9” : migliori cover e pellicole di vetro : Il nuovo iPad Pro, in versione da 12.9 pollici, ha fatto il suo debutto sul mercato il 7 novembre e porta con sé tante novità; una tra queste è il design, grazie ai bordi del leggi di più...

Con l'hub Satechi iPad Pro 2018 ha più porte di un MacBook Pro - : Satechi presenta il nuovo hub USB-C dedicato ad iPad Pro 2018, in grado di espanderne la connettività e aggiungere HDMI, porte USB e jack cuffie Il popolare produttore di accessori per il mondo Apple, Satechi, ha rilasciato questa mattina il nuovo hub USB-C dedicato ad iPad Pro 2018 , in grado di espanderne la connettività e aggiungere HDMI, porte USB e jack cuffie. E' già in preordine,...

Ecco gli accessori Apple USB-C e il nuovo caricabatterie di iPad Pro 2018 - : Adattatore da Jack audio a USB-C 1 di 5 Intanto Apple ha aggiunto anche un inedito connettore USB-C con minijack , già presente nel mondo dei telefoni Android, che viene venduto ovviamente a parte , ...

iPad Pro batte ogni record : primo classificato su AnTuTu : Dopo il primato di iPhone XS Max [VIDEO], sono i nuovi iPad a salire sul trono: il passaggio su Geekbench lo scorso giovedì e quello dell'altro ieri su AnTuTu consegnano il primo posto ai tablet di Cupertino, che totalizzano ben 557.679 punti. Tutto merito del nuovo chip Il grande protagonista di questo exploit è sicuramente il nuovo chipset A12X Bionic, che sottolinea il distacco considerevole tra iPad Pro [VIDEO] e dispositivi come il ...

A contatto con iPad Pro 2018 da 12 - 9' : entusiasmante - dettagli compresi - : 1 di 21 E da domani in spalla! Da domani inizia l'avventura nel mondo reale con un iPad Pro tutto nuovo e vediamo come va. Saremo in giro tra ufficio, scuola, tram e metro e vi diremo com'è nella ...