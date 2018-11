Inter | Politano ha convinto tutti | adesso vale almeno 35 milioni

Inter-Barcellona 0-0 live : Politano! Occasionissima per i nerazzurri : Inter-Barcellona diretta live – Quindici giorni dopo la sfida in Spagna, vinta 2-0 dai padroni di casa, Inter e Barcellona si ritrovano contro a “San Siro”. Via di mezzo tra 4-2-3-1 e 4-3-3 per i nerazzurri, con Spalletti che rilancia Nainggolan dall’inizio: il belga si divide tra il ruolo di mezzala sinistra e quello di trequartista. Solito 4-3-3 per gli ospiti, che rispetto al “Camp Nou” presentano una ...

Lady Politano fa impazzire i tifosi dell’Inter - sexy moglie dell’attaccante è super sexy [FOTO] : Matteo Politano si sta imponendo nell’Inter di Spalletti grazie alle sue giocate ed ai suoi gol. L’ex del Sassuolo sta sfruttando al meglio il momento positivo dei nerazzurri. La moglie, Silvia Di Vincenzo, ha conquistato San ...

Inter-Genoa 5-0 - le pagelle : Joao Mario continua a stupire - Politano sugli scudi : Nell'anticipo delle 15 dell'undicesima giornata di campionato, l'Inter batte il Genoa per 5-0 in uno stadio Meazza tutto esaurito, con quasi settantamila spettatori. Decidono il match le reti di Roberto Gagliardini, autore di una doppietta al 14' e al 47', di Matteo Politano al 16', di Joao Mario al 91' e Radja Nainggolan al 95'. Con questo successo i nerazzurri salgono a venticinque punti e agganciano nuovamente il Napoli al secondo posto, ...

Inter - viva il gol "made in Italy". Out Icardi? Gagliardini-Politano show : Come Fabio Grosso, passato dal Palermo all'Inter appena prima della cavalcata azzurra ed eroe ai campionati del Mondo. I numeri non sono tutto: nerazzurri-azzurri ce ne sono stati, e anche decisivi. ...

Inter - Genoa 5-0 - Gagliardini e Politano - chiudono Joao Pedro e Nainggolan : Inter Genoa 5-0, Gagliardini e Politano, chiudono Joao Pedro e Nainggolan Inter Genoa, cronaca e tabellino Un' Inter in ottima condizione psico-fisica quella che ospita il Genoa nella gara valida per la undicesima giornata di Serie A : seconda gara a San Siro in pochi giorni per i ...

Inter-Genoa 5-0 : show nerazzurro con Gagliardini - Politano - Joao Mario e Nainggolan : MILANO - Nessuno ferma l'Inter, nemmeno il Genoa. Davanti a 67mila spettatori arriva la settima vittoria consecutiva per i nerazzurri, un trionfo per 5-0 che è il risultato più abbondante ottenuto fin ...

Serie A - Inter-Genoa : 5-0 : decidono la doppietta di Gagliardini e i gol di Politano - Joao Mario e Nainggolan : L'Inter non si ferma più. Dopo il tris dell'Olimpico i nerazzurri travolgono il Genoa e festeggiano la settima vittoria consecutiva in campionato davanti ai 70 mila di San Siro. Spalletti riprende ...

Inter-Genoa 5-0 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. A segno Politano e Gagliardini : Risultato nettissimo in quel di San Siro per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio: 5-0 per l’Inter con il Genoa grazie ad una doppietta di Roberto Gagliardini e ad una rete di Matteo Politano. I nerazzurri proseguono il loro grandissimo periodo di forma facendo esultare i tantissimi tifosi presenti al Meazza. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO degli Highlights e dei gol ...

Inter-Genoa 3-0 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. A segno Politano e Gagliardini : Risultato nettissimo in quel di San Siro per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A di calcio: 3-0 per l’Inter con il Genoa grazie ad una doppietta di Roberto Gagliardini e ad una rete di Matteo Politano. I nerazzurri proseguono il loro grandissimo periodo di forma facendo esultare i tantissimi tifosi presenti al Meazza. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO degli Highlights e dei gol ...

Inter-Genoa 2-0 LIVE : risultato in diretta. Gol di Gagliardini e Politano : Inter-Genoa 2-0 LIVE 14' Gagliardini, 16' Politano Inter, 4-3-3,: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Lautaro Martinez, Perisic. All: ...

Inter-Genoa - Gagliardini + Politano : dopo 16' minuti è già 2-0 [VIDEO] : Inter-Genoa, Gagliardini e Politano hanno portato sul 2-0 i berazzurri contro un Grifone parso sinora spento Gagliardini e Politano hanno portato in vantaggio l’Inter contro il Genoa, un doppio vantaggio. I calciatori di Juric sono parsi davvero annichiliti dallo strapotere dei nerazzurri i questo inizio di gara, con Gagliardini abile a sfruttare un’indecisione difensiva per l’1-0 dell’Inter e Politano a tu per tu ...

Inter-Genoa - diretta live : gol Politano! [VIDEO] : 18′ – Il rossoblu Gunter è il primo ammonito del match. 17′ – POLITANO RADDOPPIA! Lancio di esterno di Joao Mario, Politano anticipa Lazovic e davanti a Radu non sbaglia. Politano 2-0 #InterGenoa pic.twitter.com/uBAqnE5jHI — benjaminzampa007 (@benjaminzampa01) 3 novembre 2018 14′ – GAGLIARDINI PORTA IN VANTAGGIO L’INTER! Errore in uscita del Genoa, la palla finisce a Joao Mario e poi un rimpallo ...

Pagelle / Inter Milan (1-0) : Fantacalcio - i voti. Icardi e Politano sugli scudi (Serie A) : Le Pagelle di Inter Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Giuseppe Meazza. Il derby è nerazzurro: lo decide Mauro Icardi nel secondo minuto del recupero(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...