Inter | Marotta torna dalla Cina | ' Impressione positiva'

Marotta-Inter, un matrimonio destinato a diventare ufficiale nel giro di pochissimo tempo. L'ex direttore generale della Juventus, di ritorno dal viaggio in Cina, ai microfoni di Matteo Barzaghi, giornalista di SkySport, ha ammesso la "positività" del viaggio, senza però rilasciare nessun altro tipo di dichiarazione. La sensazione è che l'affare possa decollare nel giro di […]

Inter - galassia Marotta : c'è un passepartout dal Real a Raiola : Beppe Marotta stamattina rientra da Nanchino in tempo per partecipare al Consiglio di Lega, e lo fa virtualmente da amministratore delegato dell'Inter, con la massima soddisfazione espressa della ...

Inter : Marotta Interessato a Rabiot - la trattativa dà fastidio alla Juventus : Cominciano a scaldarsi i motori per il calciomercato. In pole position per l'Inter targata Beppe Marotta e la Juventus, c'è il giovane calciatore francese Adrien Rabiot-Provost, giocatore francese che milita attualmente nel Paris Saint Germain nato a Saint Maurice il 3 Aprile 1995. Già nella primavera dell'anno 2014, l'allora direttore sportivo della Roma Walter Sabatini (attuale responsabile dell'area tecnica della Sampdoria), aveva cercato di ...

Inter - Marotta di ritorno da Nanchino : “Impressioni positive” [VIDEO] : Negli ultimi giorni Beppe Marotta è volato a Nanchino per conoscere da vicino il mondo Suning e la famiglia Zhang. Nell’incontro con il padre dell’attuale presidente dell’Inter sono state gettate le basi per il futuro tra mercato e obiettivi di squadra da perseguire più o meno nell’immediatezza. Le voci emerse negli ultimi giorni su determinati calciatori, andranno opportunamente verificate più in là, sia perché i ...

Mercato Inter - Marotta ci riprova per Milinkovic : i dettagli - occhio a Colidio - : Il ds nerazzurro nelle riunioni a Nanchino con i vertici Interisti, come riporta il Corriere dello Sport, ha messo in cima alla lista di Mercato Sergej Milinkovic Savic . Le richieste di Lotito ...

Inter - il vero colpo è Marotta : adesso sarà più semplice fare mercato : Prendendo Marotta, l'Inter si è assicurata un dirigente che ha numerose conoscenze e amicizie nel mondo del calcio

Inter - Marotta vorrebbe rivoluzionare la squadra di Spalletti con Chiesa e Martial : Il viaggio a Nanchino ha dato ancora più carica al prossimo amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che ha conosciuto il patron di Suning, Jindong Zhang, sottolineando, al suo ritorno in Italia, come abbia trovato un grande gruppo e un bel progetto. Un summit che è servito alle parti per conoscersi e per delineare la strategia per ridurre il gap dalla Juventus sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Per ...

Dalla Juve all'Inter - per Marotta c'è già una differenza sostanziale all'avvio : Beppe Marotta passa Dalla Juventus all'Inter e la Gazzetta dello Sport spiega come al pronti via ci siano delle differenze tra la società bianconera del 2010 e questa Inter guidata oggi da Steven Zhang. 'La Juve, del resto, non è solo LA rivale. È anche un modello ...

Inter - Zhang come Agnelli e per Marotta la storia si ripete : Nel 2012 Beppe Marotta mise fine al dominio nerazzurro e avvio il ciclo vincente della Juventus targata Agnelli. Dopo 7 anni si successi, scrive la Gazzetta dello Sport , per il nuovo amministratore delegato dell'Inter è giunto il momento di ribaltare tutto. 'Quando Beppe Marotta approdò alla Juve, nel giugno 2010, l'Inter aveva festeggiato, appena quindici ...

Inter - Marotta ha un jolly per Rabiot : Secondo Il Corriere dello Sport , Beppe Marotta è pronto a bruciare la concorrenza per accaparrarsi Rabiot , centrocampista in scadenza con il PSG e nel mirino di Juventus , Barcellona e Real Madrid . Il prossimo ad nerazzurro ...

Calciomercato Inter - le prime idee di Marotta tra sogni e realtà