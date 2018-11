Instagram e Facebook | arriva l’opzione per misurare il tempo trascorso nell’applicazione

Facebook e Instagram non stanno funzionando per molti utenti : Dalle 14 di martedì 20 novembre molte persone in tutto il mondo stanno avendo problemi ad accedere a Facebook e Instagram. Secondo il sito Downdetector, in Italia i problemi maggiori avrebbero riguardato gli utenti di Instagram, che stanno segnalando il disservizio

Come impostare il limite di tempo su Instagram - Facebook e YouTube : Quanto tempo trascorri su Facebook, Instagram e YouTube ogni giorno? A Mountain View e a Menlo Park se lo sono chiesto ed hanno realizzato il tracker delle tue attività su queste piattaforme social. Non ti illudere, non lo fanno per bontà di spirito, ci sono altri motivi per volere che limiti il tuo tempo sui social network, infondo stiamo parlando di aziende private il cui unico obiettivo è il fatturato. La funzione Tracker attività consente di ...

L’allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram causano depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...

Scaricate i video da Facebook e Instagram con facilità grazie a Video Downloader for Facebook (video) : Scaricare Video da Facebook e Instagram in locale sul proprio smartphone Android è semplicissimo, grazie all'app Video Downloader for Facebook sviluppata da InShot Inc. L'articolo Scaricate i Video da Facebook e Instagram con facilità grazie a Video Downloader for Facebook (Video) proviene da TuttoAndroid.

Salvini ha risposto su Facebook al post della Isoardi su Instagram : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. ...

Facebook e Instagram puntano sulla musica con alcune nuove feature : Il team di Facebook ha dato il via al rilascio di alcune novità dedicate agli amanti della musica. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Facebook e Instagram puntano sulla musica con alcune nuove feature proviene da TuttoAndroid.