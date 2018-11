Instagram | ansia per gli influencer | inizia la rimozione di followers e like comprati

Blastingnews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Brutta notizia per tutti i vip e per i cosiddettiche hanno costruito il proprio impero economico attraverso i social network e in particolar modo con. Come ben saprete, infatti, esistono in commercio delle applicazioni che permettono di poter acquistaree commenti così da permettere al proprio account ufficiale di risultare più appetibile in vista di eventuali nuove collaborazioni. Eppure la 'pacchia' è finita, dato chehato una vera e propriaforzata difinti.ladifinti suDa qualche ora, infatti,ha diramato un annuncio ufficiale con il quale fa sapere di aver azionato un sistema automatico che elimineràe commenti che sono stati. Inoltre il social potrà rilevare anche violazioni dell'account da parte di queste applicazioni ...