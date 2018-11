Insetti nei panini della mensa dell’asilo | sequestrati 1600 chili di farina infestata

fanpage

(Di mercoledì 21 novembre 2018) A seguito dei controlli dei Nas e degli ispettori dell'Asl in un panificio e due centri di cottura del servizio discolastica sono stati trovati eoltredi. Ad accorgersipresenza dinel pane consegnato ai bimbi erano state le insegnanti da cui è partito l'allarme.Potrebbero esserci decine di sacchi dimal conservati e quindi infestasti dae parassiti dietro la scioccante scoperta deipieni di vermi edistribuiti alladi una scuola materna pubblica nel Salento e quindi destinati ai piccoli alunni. È quanto stanno appurando in queste ore i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Lecce dopo aver trovato e sequestrato oltredinei panifici e nei depositi delle materie prime utilizzate per la panificazione in zona. I controlli a tappeto dei Nas insieme ...