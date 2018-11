Influenza e raffreddore | cosa accade se si beve il latte caldo

dilei

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il rimedio migliore per combattere? Un bicchiere diaddolcito da un cucchiaino di miele. Si tratta del classico rimedio della nonna che, come svelano recenti ricerche scientifiche, risulta particolarmente efficace contro i malanni di stagione. Come si prepara? Per primafate scaldare il, evitando però che arrivi ad ebollizione. Poi scioglieteci dentro un cucchiaio di miele, scegliendo fra le numerose varietà in commercio, da quello di colza a quello di corbezzolo sino a quello di castagno. Il miele più indicato per liberare le vie aeree e sciogliere il catarro è quello di acacia o di eucalipto, che possiede proprietà balsamiche. Per quanto riguarda il, assicuratevi che sia parzialmente scremato, scegliendo quello vaccino oppure quello di capra, molto più leggero, ma nutriente. In alternativa potete puntare su unvegetale, ...