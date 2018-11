Industria Italiana Autobus | il futuro resta in bilico | cda rinvia ogni decisione all’11

Rifiuti - l’Industria Italiana vale 11 miliardi : Un settore con 11 miliardi di euro di valore delle produzioni, con operatori che spaziano dalle grandi multiutility quotate alle piccole-medie imprese locali e familiari, il cui operato vede un incremento del 3% delle tonnellate di Rifiuti raccolte rispetto al 2016 e una percentuale di raccolta differenziata cresciuta, passando dal 53,4% al 56,6%. E’ la fotografia del settore della gestione dei Rifiuti urbani scattata dal Rapporto Was 2018 ...

Industria Italiana Autobus - adesione del 100% allo sciopero : “Paghino stipendi” : Si sono ritrovati davanti ai cancelli, che non sono stati varcati da nessuno. L’adesione allo sciopero indetto dai dipendenti dell’Industria Italiana Autobus è stata del 100 per cento, secondo i dati diffusi dalla Fiom-Cgil, negli stabilimenti di Bologna e Flumeri, in provincia di Avellino. “Contemporaneamente davanti ai cancelli dei due stabilimenti si sono svolte assemblee che hanno visto la partecipazione di parlamentari e ...

Industria Italiana Autobus - lavoratori in sciopero : “Niente stipendi - ma i soldi ci sono”. Fiom : “Di Maio si sbrighi” : Gli stipendi di ottobre non sono arrivati “per mancanza di liquidità dell’azienda” e il piano promesso dal governo per riportarla sotto il controllo pubblico con l’ingresso di Ferrovie dello Stato, Invitalia e Leonardo (ex Finmeccanica) richiede più tempo del previsto. Così i 161 dipendenti del polo bolognese di Industria Italiana Autobus (cui si aggiungono quelli della sede di Avellino) hanno incrociato le braccia per ...

La lezione di un attacco hacker all'Industria navale italiana : ... infatti secondo gli analisti 'oltralpe' tale minaccia potrebbe essere correlata ad un insieme di attacchi presenti in altre parti del mondo come per esempio: Germaia, Spagna, India ed alcune zone ...

Industria Italiana Autobus - stipendi non pagati e rischio fallimento. I dipendenti in sciopero : “Di Maio convochi il tavolo” : La situazione dell’Industria Italiana Autobus rischia di precipitare nelle prossime settimane. Dopo anni di incertezze, diversi tentativi di rilancio, una prima crisi scongiurata negli scorsi mesi, l’ex BredaMenariniBus e Irisbus vive di nuovo giorni drammatici. Così i circa 450 dipendenti da un lato hanno iniziato una serie di iniziative di protesta e scioperi e dall’altro chiedono un intervento urgente da parte del ministero ...

Sorpresa : finale d'anno in crescita per l'Industria italiana : Uno spiraglio di luce per l'economia italiana, travolta da una valanga di stime negative. È quello che arriva da Prometeia secondo cui, dopo tre trimestri in calo, la produzione industriale italiana tornerà a crescere nel corso ...

Industria Italiana in mani straniere - cresce il peso delle multinazionali : ROMA - In un momento caldissimo per l'Industria italiana, ceduta a stranieri, come nel caso della crisi di Pernigotti, l'Istat fotografa il quadro delle attività e il crescente peso delle ...

L'Industria Italiana per la guerra e i dividendi della pace : il centenario della «grande guerra» 03 novembre 2018 4 novembre 1918: da Serravalle a Villa Giusti, cronaca di un armistizio Anche nei libri pubblicati in occasione del centenario del 4 novembre 1918,...

Industria chimica italiana modello di sviluppo green : Sul fronte dell'economia circolare, il settore si impegna a prevenire la produzione di rifiuti, per i quali il riciclo è la prima modalità di smaltimento , 24%, , mentre alla discarica si ricorre ...

La Magneti Marelli e l'Industria Italiana tra Pigmei e Vatussi : ... invece di condannare la mancata crescita dei piccoli Pigmei non dovremmo cercare di rimediare al regresso dei grandi Vatussi? Ovvero, non dovremmo fare in modo che la parte di economia sostenuta dai ...

L'Industria Italiana rallenta ma resta campione di export : E' possibile però che l'economia Usa pagherà il conto nel 2020: secondo noi avrà il 60% di probabilità di andare in recessione'. Poi c'è la guerra dei dazi, che sta frenando il commercio globale e ...

Riciclo plastica - Industria Italiana al top : L’industria nazionale del Riciclo della plastica continua a crescere in Italia, avviando a Riciclo nel 2017 il 43,4% degli imballaggi raccolti e posizionandosi tra le prime grandi economie in Europa per tasso di Riciclo, dopo Germania e Spagna. Tra il 2005 e il 2017, inoltre, gli imballaggi avviati al recupero sono cresciuti in modo esponenziale con un +64% recando al Paese un beneficio economico di oltre 2 miliardi di euro per la materia prima ...

Versace vende ma per favore niente pianti. I problemi dell’Industria Italiana sono altri : Versace finisce nelle mani degli americani, ma per favore niente pianti o lamenti. Purtroppo, ci sarebbe dell’altro, molto più grave e più serio, cui pensare. Questo, in sintesi, quello che si può dire alla notizia che l’azienda fondata nel 1978 da Gianni Versace – uno dei simboli più prestigiosi della moda italiana – oggi passa nelle mani degli americani di Michael Kors. Negli ultimi anni il gruppo della medusa stilizzata scriveva a ...

ILVA/ La tregua necessaria per Taranto e l'Industria italiana : Potrebbe aprirsi una battaglia legale a Taranto sull'ILVA che potrebbe portare fino alla Consulta. Sarebbe però necessaria una tregua nell'interesse di tutto il Paese.