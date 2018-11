Indagato per l’omicidio del padre | muore in un incidente d’auto | non esclusa la pista del

Bologna - Indagato per l'omicidio del padre - muore in un incidente : Bologna, 21 novembre 2018 - Era indagato per l' omicidio del padre : Francesco Masetti è morto nel pomeriggio in un incidente stradale in provincia di Parma. Sono tutte da chiarire le cause dello ...

Bologna - operatore socio-sanitario Indagato per violenza sessuale : “Abusi su un paziente” : Un operatore socio-sanitario dell'ospedale Maggiore di Bologna è indagato per violenza sessuale per una presunta molestia ai danni di un paziente che era andato al pronto soccorso con un problema a una costola. Portato a fare una radiografia, in un corridoio l'operatore avrebbe abusato dell'uomo.Continua a leggere

Ricoverata per un intervento per un aneurisma perde la funzione di un braccio : Indagato un medico : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Trieste : medico del 118 Indagato per morti sospette : Le indagini sono partite dopo una segnalazione dell'azienda sanitaria universitaria, in seguito al decesso di un'anziana soccorsa. Il medico è stato sospeso - Il medico indagato dalla procura di ...

Medico Indagato a Trieste per 4 morti : Medico del 118 indagato per 4 omicidi volontari a Trieste. Il sospetto, come riferisce la stampa locale, è che il dottore abbia somministrato diversi sedativi a pazienti anziani e in gravi condizioni ...

Renault Nissan - Carlos Ghosn Indagato per evasione fiscale. Nissan : "Sarà rimosso" : E' bufera su Carlos Ghosn, il CEO di Renault Nissan , indagato per evasione fiscale e molto probabilmente destinato a dimettersi dalla carica di vertice della casa d'auto franco-giapponese. Frattanto, ...

Omicidio Willy Branchi : don Tiziano Indagato per la seconda volta per false dichiarazioni : In una recente puntata della striscia quotidiana di 'Chi l'ha visto?', il conduttore Francesco Paolo Del Re ha parlato del caso di Willy Branchi. Un ragazzo ingenuo Willy, buono come il pane, che non aveva mai fatto del male nessuno. Il suo cadavere venne ritrovato lungo l'argine del fiume Po. Sono passati 30 anni dalla sua morte, ma ancora non si conosce il reale assassino del giovane. Si ipotizza che ci sia l'ombra della pedofilia dietro ...

Bologna - 38enne Indagato per la morte del padre : “Gli ha iniettato veleno” : L'uomo, 38enne, è accusato di omicidio volontario premeditato del padre 70enne, morto in circostanze non chiare lo scorso 4 novembre, dopo essere stato ricoverato per giorni all'ospedale Maggiore di Bologna.Continua a leggere

Bologna : avrebbe iniettato veleno al padre - Indagato per omicidio : Un uomo di 38 anni è accusato di aver ucciso il padre 70enne iniettandogli una dose di veleno (forse farmaci) fatale in seguito al ricovero in ospedale di quest'ultimo e le successive dimissioni. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia insieme agli esami tossicologici che dovrebbero confermare le cause del decesso e la responsabilità del figlio, ora accusato di omicidio. Una nipote del 70enne avrebbe presentato un esposto nel quale si è ...

Muore in casa per un malore - figlio Indagato per omicidio : “Lo ha avvelenato” : All'apparenza sembrava una morte naturale ma dalle indagini sulla morte di un 70enne bolognese sono emerse molte incongruenze e misteri che alla fine hanno portato il figlio ad essere indagato a piede libero per omicidio volontario premeditato. Per Procura e carabinieri potrebbe aver provocato la morte del padre iniettandogli veleno o farmaci.Continua a leggere

Paura per il giornalista di Report che ha Indagato sulla Juventus : ecco cosa è successo : Nelle ultime settimane Federico Ruffo, giornalista Rai, ha indagato sui presunti rapporti tra dirigenti della Juventus, ultrà e ‘ndrangheta, adesso bruttissimo episodio che si è verificato nelle ultime ore. Alle 4.30 del mattino qualcuno ha disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete e cosparso di benzina il pianerottolo della villetta in cui vive il giornalista. ecco il comunicato di Report: “L’inviato di Report ...

Olbia - cadde a casa e morì in ospedale : dopo più di un anno il nipote Indagato per omicidio : Andrea Ventroni, pensionato di 73 anni, arrivò all’ospedale di Olbia con i segni di una caduta rovinosa. morì in seguito a quello che fu considerato un incidente domestico. Ma ora, a più di un anno dai fatti, la Procura di Nuoro ha riaperto l'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il nipote della vittima.Continua a leggere

Non è l'arena : Gomez VS Di Giacinto - il sindaco di Casteldaccia Indagato per aver tolto 120.000 euro di multe ai cittadini : Peter Gomez attacca il sindaco di Casteldaccia, il quale è sotto inchiesta per alcune vicende che lo collegano alla cancellazione di multe di alcuni cittadini e per la promozione ad ausiliare del ...

Manchester City Indagato dalla Fifa per la partnership con il Nordsjaelland : La notizia dalla Danimarca Non c’è pace (giudiziaria) per il Manchester City. Se la squadra di Guardiola sta mettendo insieme ottimi risultati sul campo, la società vive diverse situazioni giudiziarie borderline. Secondo quanto raccolto dal quotidiano danese Politiken, citato a sua volta dalla Bbc, il club inglese sarebbe finito al centro di un’inchiesta Fifa per un accordo illecito con il Nordsjaelland. La squadra danese avrebbe ...