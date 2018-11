Incidente sul lavoro | operaio muore schiacciato dal braccio di una gru

Incidente in A23 : furgone finisce sul tir fermo in coda - morto l’uomo alla guida : L’Incidente stradale sull'autostrada A23 in Friuli tra un furgone Fiat Ducato e un autoarticolato. Nel tamponamento il primo mezzo è finito sotto il tir. A perdere la vita un autotrasportatore di quarantasei anni, Luca Martelozzo, residente nella provincia di Padova. Lunghe e difficoltose le operazioni per estrarre il corpo dalle lamiere.Continua a leggere

Incidente sull’Adriatica tra Camerlona e Mezzano : morta Barbara Maretti : Tragedia della strada sull’Adriatica tra gli abitati di Camerlona e Mezzano, all’altezza della curva poco dopo l’incrocio con via Piangipane. Barbara

Sul viale Europa a Messina : gravissimo Incidente - di una moto contro un'auto : Nel pomeriggio di oggi in viale Europa, ad incrocio con la via Risorgimento a Messina, si è verificato un gravissimo incidente stradale causato da una mancata precedenza. L'impatto, è avvenuto tra una ...

F3 – Incidente Sophia Floersch : “funzioni nervose vitali reagiscono bene” - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della 17enne : Dalle condizioni della pilota alle cause dell’Incidente di domenica al Gp di Macao: il team principal van Amersfoort commenta quanto accaduto a Sophia Floersch “Il monitoraggio mostra che le funzioni nervose vitali reagiscono bene, quindi i primi segnali danno una prospettiva positiva per il suo recupero. L’operazione è stata difficile, speriamo di rivederla presto al suo posto, in una macchina da corsa“. Sono le ...

Milano - Incidente sul lavoro : si rompe una cinghia di trasmissione - operaio perde 2 dita : L'uomo, 70 anni, è stato trasportato all'ospedale di Sesto San Giovanni: si è dovuto ricorrere all'amputazione per salvare la funzionalità della mano

Incidente stradale autonomo sulla Marina di Acate : tre feriti : Incidente stradale autonomo stamattin a intorno alle ore 12 sulla Sp1, la Acate - Marina di Acate. Un'auto, una Volkswagen Passat, condotta da un 37enne di nazionalità romena, per cause ancora in ...

Incidente stradale autonomo sulla Marina di Acate : tre feriti : Incidente stradale autonomo stamattina sulla Sp 1, la Acate - Marina di Acate. Tre i feriti trasportati al pronto Soccorso del Guzzardi di Vittoria.

Napoli - cade dal balcone bimbo di 9 anni : è grave - si indaga sulla dinamica dell'Incidente : Un vero e proprio dramma quello che si è verificato nella provincia di Napoli nelle scorse ore, precisamente nel quartiere di Posillipo intorno alle ore 17.00 di domenica 18 novembre, dove un bambino di appena nove anni è accidentalmente precipitato dal balcone dell'abitazione della sua famiglia, sito al secondo piano di un palazzo in via Nevio. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a seguito dell'incidente domestico, il ...

Sophia Floersch tranquillizza sulle sue condizioni dopo l’Incidente nel GP di Macao : “Sto bene - lunedì mi opero” : Ci eravamo spaventati tutti guardando le immagini del bruttissimo incidente nel corso del GP di Macao, valido per la World Cup della Formula 3, della giovanissima tedesca Sophia Floersch. Un crash orribile che ha visto la monoposto della teutonica andarsi letteralmente a schiantare contro la torretta dei fotografi e degli operatori televisivi, oltrepassando le protezioni del circuito cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver centrato ...

Macao : comunicato FIA sull’Incidente di Sophia Flörsch : Il terribile incidente di oggi nella gara F3 World Cup a Macao è solo l’ultimo di una lunga serie su questo circuito che non perdona. Questa volta la maledizione ha colpito Sophia Flörsch – la cui macchina è letteralmente volata oltre le barriere – l’altro pilota coinvolto Sho Tsuboi, due fotografi e un commissario. Partendo […] L'articolo Macao: comunicato FIA sull’incidente di Sophia Flörsch sembra essere ...

F3 – Incidente Macao : aggiornamenti sulle condizioni di Sophia Floersch - il primo bollettino medico : Reso noto il primo bollettino medico sulle condizioni di Sophia Floersch dopo il terribile Incidente di questa mattina al Gp di Macao di F3 Sono passate diverse ore dal terribile Incidente che ha scatenato il panico tra gli spettatori e gli addetti ai lavori al Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3. La vettura di Sophia Floersch è volata per diversi metri, sparata fuori pista come un proiettile. Cinque le persone coinvolte ...

F3 – Incidente Macao - coinvolte 5 persone : gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti : Cinque persone coinvolte nell’Incidente di questa mattina al Gp di Macao: le condizioni dei feriti dopo il volo della macchina di Sophia Floersch Questa mattina un terribile Incidente durante il Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3 ha lasciato tutti col fiato sospeso. La vettura di Sophia Floersch è stata sparata via, come un proiettile, fuori pista, ad undici giri dal termine della corsa. La 17enne pilota tedesca è stata trasportata ...

Schumacher – I nuovi e clamorosi scenari sulla dinamica dell’Incidente : “Michael non sbattè la testa contro un sasso” : Nuove indiscrezioni sull’incidente subito da Michael Schumacher ribaltano la versione ufficiale dei fatti: ecco le nuove rivelazioni da Zurigo Le indiscrezioni trapelate a seguito del terribile incidente che 5 anni fa coinvolse Michael Schumacher furono all’epoca frammentate ed avvolte in un alone di mistero. Il silenzio stampa, in cui si è chiusa la famiglia dell’ex campione della F1 dopo la tragedia, non ha poi permesso ...

Michael Schumacher – I nuovi e clamorosi scenari sulla dinamica dell’Incidente : “Michael non sbattè la testa contro un sasso” : Nuove indiscrezioni sull’incidente subito da Michael Schumacher ribaltano la versione ufficiale dei fatti: ecco le nuove rivelazioni da Zurigo Le indiscrezioni trapelate a seguito del terribile incidente che 5 anni fa coinvolse Michael Schumacher furono all’epoca frammentate ed avvolte in un alone di mistero. Il silenzio stampa, in cui si è chiusa la famiglia dell’ex campione della F1 dopo la tragedia, non ha poi permesso ...