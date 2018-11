In stato di agitazione a Modica i lavoratori della SpM

Amazon - i lavoratori di Piacenza in stato di agitazione in vista del Black Friday : “Rischieste disattese e inascoltate” : A poco più di due settimane dal Black Friday i 1.650 lavoratori dello stabilimento piacentino di Amazon a Castel San Giovanni, unitamente alle organizzazioni sindacali, proclamano lo stato agitazione e il blocco degli straordinari obbligatori. Alla base della protesta la vertenza pendente sulla “stabilizzazione di 1.951 lavoratori somministrati utilizzati nel 2017 oltre il dovuto, accertati dall’ispettorato del ministero del Lavoro“. ...

Azienda ospedaliera Mater Domini - stato di agitazione dei medici : Il direttivo CISL medici dell'Azienda Mater Domini ha deciso di proclamare lo stato di agitazione, cui seguiranno altre iniziative sindacali, in considerazione del comportamento poco trasparente della ...

L’Espresso in stato d’agitazione per chiusura sito e tagli agli stipendi. Assemblea giornalisti : “Pronti a sciopero” : I giornalisti del settimanale L’Espresso sono in stato d’agitazione, dopo che l’editore (gruppo Gedi) ha annunciato pesanti tagli e la chiusura del sito internet della testata. A darne l’annuncio è stata proprio la redazione dello storico settimanale che con un comunicato sul loro sito ricorda come l’organico abbia subito negli anni una diminuzione del personale che ha dimezzato la squadra di giornalisti e riduzioni ...

stato di agitazione e 10 giorni di sciopero contro i tagli agli stipendi e la chiusura del sito. Il comunicato del Cdr de L'Espresso : "Oggi il management del gruppo Gedi, editore delL'Espresso, ha comunicato al comitato di redazione la volontà di applicare a tutta la redazione un contratto di solidarietà che comporterebbe un taglio del 30 per cento degli stipendi dei giornalisti, e alla chiusura di fatto del sito Internet del giornale". È quanto scrive il Comitato di redazione de L'Espresso in un comunicato pubblicato sul sito web. Un sito che in questi ...

I pompieri del Nord Italia in stato di agitazione : Le segreterie regionali del Conapo , il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco , di Friuli Venezia Giulia , Emilia , Liguria , Lombardia , Piemonte e Veneto , hanno proclamato lo stato di agitazione ...

Vertenza ARIT - CGIL- FP CGIL Abruzzo indicono stato di Agitazione del Personale dipendente : Teramo - Le scriventi Segreterie, sentita l'assemblea dei lavoratori che in data odierna si è espressa favorevolmente a maggioranza , dichiarano lo Stato di Agitazione del Personale dipendente dell’ARIT e pertanto, secondo le norme vigenti, chiedono la convocazione del tavolo di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive presso la Prefettura di Teramo. La motivazione di tale decisione è il mancato riscontro alle ...