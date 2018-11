'In nome della legalità 2.0' - convegno Codere a Bologna : Roma, 20 nov. -, AdnKronos, - Un momento di confronto dedicato al mondo del gioco legale e responsabile, con un approccio che parte dall'impegno verso il giocatore a cui fornire una corretta ...

Alexander Zverev - chi è il fenomeno della nuova generazione del tennis - : Il tennista tedesco, 21 anni, ha trionfato all'Atp Finals dopo aver sconfitto due mostri sacri come Federer e Djokovic. Ribattezzato "Alessandro il Grande", per una definitiva consacrazione gli manca ...

Altra tragedia nel mondo del calcio - calciatore trovato morto dal fratellino : lettera da brividi della fidanzata [nome e DETTAGLI] : Altro giorno tristissimo per il mondo del calcio, un altro calciatore è stato trovato morto nelle ultime ore. Stiamo parlando di Fabiano Colucci nato a Montalbano, frazione di Fasano (Br), classe ’99, calciatore del Martina trovato senza vita nel garage. Sembra che dalle ultime informazioni Colucci stesse attraversando un momento complicato dopo la separazione dei genitori, il calciatore si era allenato regolarmente con la squadra ...

Roberto Saviano - un' inchiesta di Panorama svela il nome della fidanzata : è Maria Di Donna : Roberto Saviano, lo scrittore e giornalista divenuto famoso per il romanzo "Gomorra", ha una fidanzata. Lo riporta la rivista italiana Panorama, la quale ha effettuato una indagine sullo stesso Saviano. Secondo le indiscrezioni riportate da tale inchiesta, lo scrittore avrebbe una storia d'amore con la ex cantante dei 99 Posse, Maria Di Donna. Meg, così come viene chiamata l'artista, ha una grande passione per la musica fin da quando era ...

Un nome - una leggenda : in ricordo di Stan Lee - il papà della Marvel : Il primo contatto con il mondo dei fumetti avvenne nel 1939, quando fu assunto come assistente presso la Timely Comics . Due anni dopo firmò il suo primo testo, per un'avventura d i Captain America , ...

Weekend nel nome della sicurezza : nei comprensori tra Albenga e Andora oltre 200 persone controllate dai carabinieri : Anche in questo week end è in corso un servizio di controllo del territorio da parte di tutti i comandi dipendenti della Compagnia di Alassio, con il fattivo e rilevante supporto del personale del 15 ...

Intervista a CIMINI - il nuovo nome della scena indie italiana - : Sicuramente mi godo questo momento perché sto bene, ho scoperto che fare un tour è una delle cose più belle del mondo, perché giri tanto, conosci persone nuove, ti senti capito e, quindi, adesso che ...

«Sì alla disobbedienza civica in nome di una cultura della solidarietà» : È stato approvato anche al Senato il decreto sicurezza che nei 40 articoli che lo compongono prevede, tra le tante, alcune voci che allarmano quanti, Ong e mondo della solidarietà in generale, si occupano di migranti. Così, ad esempio, il taglio dei fondi per l'accoglienza da 35 euro a 20 per migrante. Ne parliamo con don Virginio Colmegna , 73 anni, ...

Insulti al disabile dopo la multa - il pm chiede l’archiviazione : “Non è reato perché non c’è il nome della vittima” : Insultare un disabile non è reato. Lo ha stabilito il pm di Monza Vincenzo Fiorillo perché l’insulto scritto su un foglio A4 non è indirizzato a nessuna persona di preciso e quindi il caso è da archiviare. La vicenda è quella di un’automobilista che il 18 agosto 2017 aveva lasciato un cartello pieno di Insulti nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale di Carugate, in provincia di Milano, rivolto al disabile che, a suo dire, l’aveva ...

Charlie Brooker - creatore della serie fenomeno "Dietro lo specchio" : 'Nel mio Black Mirror la parte del cattivo non la fa la tecnologia, ma sempre l'uomo' Personaggio Black Mirror non è più solo una serie televisiva e il suo creatore non è più solo un geniale ...