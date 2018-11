In Germania | nella Ddr | la Stasi spiava anche i giocatori di videogame

La Germania ha vietato di viaggiare nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Khashoggi : La Germania ha imposto il divieto di entrare e muoversi nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. La decisione

Calcio femminile : Germania-Italia 5-2 - le Azzurre fanno sognare per un tempo ma poi crollano nella ripresa : Termina 5-2 a Osnabrück l’amichevole tra Germania e Italia di Calcio femminile, valida come preparazione al prossimo Mondiale 2019 in Francia. Le Azzurre hanno pagato a caro prezzo una ripresa molto negativa, con tanti errori individuali di cui le forti teutoniche hanno approfittato. Padrone di casa che sono passate in vantaggio grazie alle reti al 6′ di Lina Mingull e al 18′ di Sara Däbritz. La Nazionale nostrana ha comunque ...

Vivere tra i neonazisti nella Germania orientale : «Sono uno studente universitario e un attivista antifascista che vive in Sassonia, non lontano da Chemnitz. Per molto tempo ho sottovalutato la portata dell’estremismo di destra in Germania. Prima di trasferirmi in questa zona alcuni anni fa non conoscevo la Sassonia e davo per scontato l’antifascismo. Pensavo che non mi sarei mai imbattuto in “veri” nazisti o violenti razzisti». Comincia così la testimonianza che un ...

Germania - nella patria dell’austerity i Verdi crescono criticandola : “Ue unica via - ma Berlino faccia politica di solidarietà” : “Se l’Europa va a rotoli, ma il bilancio è salvo, questo non va bene”. È il 19 luglio a Magonza. Il leader dei Verdi tedeschi, Robert Habeck, parla dal palco del suo tour estivo per rilanciare il suo partito che in quel momento galleggia ancora intorno al 12 per cento dei consensi nei sondaggi. E parte da due punti: i temi ambientali e gli attacchi all’austerity imposta dalla Germania all’Europa. Serve più ...

Germania - la polizia interviene a Colonia. «Presi ostaggi nella stazione» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. #Köln...

Germania - la polizia interviene a Colonia. «Presi ostaggi nella stazione» : La situazione non è ancora chiara, ma un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. La stazione è stata evacuata....

OPERA SENZA AUTORE/ Un viaggio nella creatività umana e nella memoria della Germania : Il film di Florian Henckel von Donnersmarck, presentato al Festival di Venezia 2018, attraversa tre epoche della storia della Germania da una prospettiva originale. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 06:11:00 GMT)L'uomo che uccise Don Chisciotte/ Il film con un'idea sulla vita e sul cinema firmate Terry Gilliam, di L. LocatelliSFOOTING/ Alba contro Vladimir Rodriguez non fa impressione, ma… se vi diciamo Hitler vs Lenin?, dei ...

Equitazione - Mondiali 2018 : medaglie e pass olimpici in palio nella prova a squadre del dressage. Germania già nettamente avanti - Svezia e USA all’inseguimento : Non solo le medaglie, ma anche e soprattutto la chance di qualificarsi in anticipo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La finale della gara a squadre del dressage ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA), rappresenta il primo momento clou di una competizione entrata ormai nel vivo. Dopo la prima giornata di gare, con la metà dei binomi scesi in pista, emerge in maniera netta la supremazia della Germania, già al comando ...