In aumento vendite veicoli elettrici e ibridi

In aumento le vendite di veicoli elettrici e ibridi : Italiani e mobilità sostenibile: a che punto siamo? Da una parte, i dati del ministero dei Trasporti mostrano un rallentamento del mercato auto in Italia (da gennaio a ottobre -3,21% immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); dall’altra però, nei primi 10 mesi di quest’anno aumentano, rispetto al 2017, le vendite di mezzi con tecnologie di propulsione alternative. E anche auto elettriche e ibride conquistano ...

Alibaba : ricavi in aumento - ma vendite sotto le stime : Dati positivi per Alibaba, che ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con ricavi in aumento del 54,5% a 85,15 miliardi di yuan , 12,39 miliardi di dollari, . Nello stesso periodo l'utile netto ...

Piaggio - l'aumento delle vendite fa crescere ricavi e investimenti. Debito in calo : Con 469.400 veicoli venduti nel mondo, il 10 per cento in più rispetto al 30 settembre del 2017 il gruppo Piaggio archivia i risultati dei primi nove mesi del 2019 con la 'crescita di tutti i principali indicatori di conto economico,...

Volvo : a settembre vendite globali in aumento del 12 - 9% : In settembre Volvo Cars ha mantenuto un andamento decisamente positivo delle vendite, registrando a livello globale un incremento del 12,9% rispetto allo stesso periodo 2017. La Casa ha venduto 60.622 vetture nel corso del mese, un risultato cui ha contribuito la crescita in tutte le sue principali aree di distribuzione negli Stati Uniti, in Cina […] L'articolo Volvo: a settembre vendite globali in aumento del 12,9% sembra essere il primo ...