gazzetta

: ??Ilenia Pastorelli: 'La Roma vende troppo, così viene a mancare lo spirito di squadra' - - VoceGiallorossa : ??Ilenia Pastorelli: 'La Roma vende troppo, così viene a mancare lo spirito di squadra' - - skywalker5005 : RT @romaforever_it: Ilenia Pastorelli, core de Roma: 'Ma non perdono l'addio di Salah' -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Lo sport in questo senso ti prepara alla vita, capisci che per raggiungere un obiettivo devi sudare'. E oggi che cosa fa per tenersi in forma? 'Niente! L'ultima cosa che ho fatto è stata la pole ...