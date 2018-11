Il VAR arriva anche in Premier League e Sports Interactive lo introdurrà in Football

Champions League - dagli ottavi di finale arriva il VAR : Il Var potrebbe essere introdotto in Champions League già a partire dagli ottavi di finale di quest’anno. Lo ha annunciato il presidente della Uefa Ceferin durante la conferenza congiunta con il presidente dell’Eca Andrea Agnelli a Bruxelles. Var Champions League gli aspetti da valutare Ceferin ha parlato di due aspetti da valutare: “Quello arbitrale e quello tecnologico, […] L'articolo Champions League, dagli ottavi di ...

Parto in auto : la piccola Stella nasce prima di arriVARe in ospedale : È accaduto a Torino , dove una donna di 35 anni ha Partorito la sua bambina, Stella, in macchina durante il percorso mentre veniva accompagnata in ospedale. Il Parto è avvenuto in corso Casale, poco ...

Sugli smartwatch Amazfit potrebbero arriVARe a breve dei mini giochi : Huami ha condiviso sul social network cinese Weibo un breve video nel quale mostra un clone di Space Invaders giocato su Amazfit verge. L'articolo Sugli smartwatch Amazfit potrebbero arrivare a breve dei mini giochi proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arriVARe seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

Samsung punta forte su Galaxy F e Galaxy S10 - che potrebbe arriVARe in versione “flat” : Nel ramo smartphone, Samsung deve affrontare una agguerrita concorrenza, specialmente cinese, ma confida molto nel successo di Samsung Galaxy F, il primo smartphone pieghevole e della gamma Galaxy S10, che potrebbe includere un dispositivo "flat". L'articolo Samsung punta forte su Galaxy F e Galaxy S10, che potrebbe arrivare in versione “flat” proviene da TuttoAndroid.

Salvini contro l'Europa : 'Vogliono arriVARe ai risparmi degli italiani' : Matteo Salvini non può certo considerarsi un europeista convinto. Non lo è mai stato e non ha mai fatto mistero di essere tutt'altro che un fan dell'Unione Europea, per com'è gestita attualmente. Opinioni ripetute ogni qualvolta ne ha avuto l'occasione: sia che si sia trattato di gestione dei flussi migratori, sia di questioni economiche come quelle ultime che stanno inasprendo i rapporti tra Roma e Bruxelles. Le istituzioni europee sembrano ...

"Nonno Felicino" torna sui banchi a 98 anni : "Prima la licenza media - poi spero di arriVARe all'università" : Per tornare sui banchi di scuola non è mai troppo tardi: ecco quello che sembrerebbe insegnare la storia di Salvatore Piredda, per gli amici "Felicino", 98 anni compiuti a luglio e studente di terza media ad Arbus, comune italiano di poco più di seimila anime nella provincia del Sud Sardegna. La vicenda viene riportata da L'Unione Sarda."Prima di salire lassù, ho coronato il sogno della mia vita: sono tornato sui banchi di ...

Il video di “Thank U - Next” sta per arriVARe - parola di Ariana Grande! : Non vediamo l'ora The post Il video di “Thank U, Next” sta per arrivare, parola di Ariana Grande! appeared first on News Mtv Italia.

Arriva il vinile de La Verità di Vasco Rossi - già in pre-order online : dove troVARlo nei negozi : Vista l'ottima accoglienza all'esordio lo scorso weekend, La Verità di Vasco Rossi si prepara a diventare uno dei brani più trasmessi in radio e scaricati dalle piattaforme digitali dopo l'atteso debutto venerdì 16 novembre, con il video ufficiale diretto da Pepsy Romanoff che ha raggiunto i canali online ottenendo in pochi giorni oltre un milione e 300mila visualizzazioni solo su Youtube. Oltre ad essere disponibile per l'ascolto in ...

Calciomercato Roma - può arriVARe un centrocampista offensivo : Monchi osserva la Liga : Le condizioni di Pastore, praticamente più fuori che a disposizione di Di Francesco, hanno indotto il ds Monchi a cercare un elemento che possa contribuire ad aiutare la Roma a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il 4-2-3-1 molto elastico dell’ex tecnico del Sassuolo ben si presta alle caratteristiche di Pellegrini, ma è impensabile che il centrocampista possa giocare sempre. A prescindere da questo, dato che comunque ci ...

Death Stranding : un nuovo trailer potrebbe arriVARe in occasione dei Game Awards 2018 : A giudicare da un tweet di uno degli sviluppatori che lavorano alla Kojima Productions un nuovo trailer sarebbe in procinto di essere svelato, naturalmente stiamo parlando dell'attesissimo Death Stranding, riporta Gearnuke.Il gioco è in cantiere presso Kojima Productions e fin ora ha ricevuto la bellezza di sei trailer, ma nonostante tutto i fan ancora si domandano di cosa tratti il Gameplay del gioco.Infatti fin ora non abbiamo avuto modo di ...

Alessandra Mastronardi : 'Non so cosa succederebbe se dovesse arriVARe un bambino' : L'attrice Alessandra Mastronardi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa come conferma il successo raggiunto dalla serie televisiva 'L'Allieva' che la vede protagonista con il collega Lino Guanciale. Il personaggio di Alice Allevi ha conquistato milioni di telespettatori italiani ma la Mastronardi è anche annoverata tra le protagoniste della fiction 'I Medici' capace di vantare la partecipazione di artisti di caratura ...

Elia Fongaro/ Attacco al Grande Fratello Vip : 'La linea di chi deve arriVARe fino in fondo è già delineata' - IlSussidiario.net : Elia Fongaro mette in discussione il suo rapporto con Jane Alexander. A Mattino 5 racconta di essere 'pieno di corteggiatrici' , sottinteso l'ultimatum, .

Elia contro il Gf Vip : “La linea di chi deve arriVARe fino in fondo è delineata” : Elia Fongaro contro il Grande Fratello Vip: “La linea di chi deve arrivare fino in fondo penso sia ben delineata” Elia Fongaro, sia durante che dopo il Gf Vip, si è sempre distinto per essere una persona che non le manda di certo a dire. L’ex velino, uscito dalla Casa, ha in più occasioni dimostrato di […] L'articolo Elia contro il Gf Vip: “La linea di chi deve arrivare fino in fondo è delineata” proviene da ...