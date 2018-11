Il tuo video per difendere le donne | al via la campagna contro le violenze

Simona Ventura dedica un video al figlio : 'Sono arrivati i tuoi 18 anni' : La giornalista e conduttrice tv condivide con i suoi follower un video bellissimo. Una dedica al figlio che oggi compie 18 anni. Una lunga serie di immagini che raccontano l'amore di una mamma per il ...

Video di Elisa a Che Tempo Che Fa in Se piovesse il tuo nome : “Calcutta mi ha regalato un amore tormentato” : Domenica 11 novembre l'esibizione di Elisa a Che Tempo Che Fa in Se piovesse il tuo nome ha rappresentato il debutto televisivo del brano che da settimane è tra i più trasmessi in radio in Italia. Introdotta da una clip che ha riproposto al pubblico i suoi grandi successi, dalle prime hit in inglese al successo al Festival di Sanremo con Luce (Tramonti a Nord Est) fino alle ultime produzioni, la cantante di Monfalcone ha presentato per la ...

Inter-Genoa - diretta live : prestazione sontuosa del centrocampo nerazzurro [VIDEO] : 1/34 Spada/LaPresse ...

Anastasio canta Se Piovesse Il tuo Nome di Elisa/Calcutta - “un bene per questo programma” per Agnelli (video) : Durante il primo Live Show di X Factor 12 andato in onda giovedì 25 ottobre, Anastasio si è esibito in una versione personale di “C’è tempo”, brano di Ivano Fossati. Il giovane ventunenne degli Under Uomini ha lavorato con Mara Maionchi per portare sul palco la sua personale rivisitazione della canzone, ricevendo i complimenti anche dagli altri giudici. Per la puntata di stasera, secondo Live Show di X Factor 12, il giudice Mara Maionchi ha ...

X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il tuo Nome di Elisa VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Se Piovesse il Tuo Nome di Elisa Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

Simone Coccia contro Ilary Blasi dopo la rissa : “Sanno tutti dei tuoi festini” (VIDEO) : Simone Coccia anche lui dice la sua sulla questione lite tra Corona e Ilary Blasi e si scaglia contro la conduttrice Simone Coccia ex concorrente del GF, dice la sua sulla lite che ha visto scontrarsi Corona e Ilary Blasi durante la diretta del Grande Fratello Vip. Simone Coccia tramite il proprio profilo instagram lancia un messaggio a Ilary Blasi e parla di alcuni presunti festini che avrebbero visto come partecipanti proprio la bionda Ilary e ...

Compagni di scuola : 30 anni fa il film cult di Carlo Verdone - l'omaggio affettuoso del regista al cast Video : 'Il 16 ottobre del 1988 terminavo le riprese di Compagni di scuola - ha scritto Carlo Verdone in un post su Facebook - Trenta anni fa! Prima della fine 2018 farò qualcosa per ricordare questo bel film ...

È successo in TV - 13 ottobre 2003 : arriva Affari tuoi nell'access di Rai 1 (video) : E' lunedì 13 ottobre 2003, subito dopo il Tg1 delle 20 prende il via quello che è stato nominato il gioco più controverso della storia della tv nonostante il suo grande successo, Affari Tuoi più comunemente chiamato il gioco dei pacchi. All'esordio, condotto da Paolo Bonolis, davanti allo schermo ci furono 7.217.000 telespettatori pari al 26,27% di share.Lo svolgimento del gioco partiva ad ogni puntata con 20 concorrenti, ciascuno dei quali ...

NBA - Gallinari show nella notte : il VIDEO della gara sontuosa del “Gallo” : Danilo Gallinari è sceso in campo nella notte NBA con i suoi Clippers per una gara di preseason contro Minnesota: grande prestazione del Gallo Danilo Gallinari è parso subito in grande forma con i suoi Clippers. Dopo un’estate utile a recuperare la miglior condizione dopo il problema alla mano, il Gallo è tornato in campo in grande stile nella notte di preseason NBA, con un’ottima prova contro Minnesota. 22 punti messi a segno ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Video - tutti contro Elia Fongaro : "sembri presuntuoso e arrogante" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Giulia Salemi ammette che Valerio Merola incarna le qualità del suo uomo ideale. "Se avesse 30 anni di meno...."(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Video e testo del nuovo singolo di Elisa - con Se piovesse il tuo nome si torna all’italiano prima di Diari aperti : Con il nuovo singolo di Elisa si torna finalmente a una dimensione più intima. Annunciato qualche giorno fa, il brano è ora entrato in rotazione radiofonica e va ad anticipare l'approdo sul mercato di Diari aperti, nuovo album di inediti che contiene anche il duetto con Francesco De Gregori in Quelli che restano. Dario Faini e Calcutta tra gli autori di Se piovesse il tuo nome, arrivato in radio a partire dal 28 settembre e dopo il duetto ...

La truffa del finto hacker che chiede un riscatto in bitcoin per non diffondere i tuoi video intimi : (Foto: Yui Mok-PA/Getty Images) Denaro, in bitcoin, in cambio del silenzio su presunti video intimi hard: così funziona la truffa-ricatto che da oltre una settimana continua a diffondersi via email e che (a quanto pare) ha già fatto guadagnare diverse migliaia di euro a chi la ha ideata. Il meccanismo è molto semplice. Nella propria casella di posta elettronica arriva un messaggio in cui si avvisa di un (fantomatico) attacco hacker che ...

"Eri su un sito porno : paga o inviamo un video ai tuoi contatti". La polizia allerta su una nuova truffa del web : Una mail inviata agli utenti che navigano nel mondo del porno, la minaccia di rivelare "tutti i segreti" e la richiesta di soldi per evitare la diffusione dei filmati. È questa la nuova truffa della rete. I malcapitati venivano contattati tramite posta elettronica e Adnkronos riporta parte del testo della mail: "Come avrai indovinato, il tuo account è stato hackerato. Su uno dei siti per adulti che hai visitato, hai preso un virus ...

WANTED - SCEGLI IL tuo DESTINO - CANALE 20/ Streaming video del film con Morgan Freeman (oggi - 15 settembre) : WANTED - SCEGLI il tuo DESTINO, il film in onda su CANALE 20 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: James McAvoy, Morgan Freeman, alla regia Timur Bekmambetov. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:29:00 GMT)