Il Segreto | puntate dal 26 al 30 novembre | Irene decide di partire

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 novembre 2018 : Il Ritorno di Fernando Mesia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 novembre a venerdì 30 novembre 2018: Fernando Mesia ritorna e si stabilisce presso la Villa di Francisca Anticipazioni Il Segreto: Prudencio trama contro Julieta mentre Fernando ritorna alla Casona! Alfonso ed Emilia pronti a vendicarsi di Perez de Ayala, mentre Severo non trova il coraggio di rivelare ad Irene i suoi sentimenti. Raimundo parte per una missione segreta… La soap di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018: Julieta è agli arresti domiciliari e tutti i suoi amici vanno a farle visita. Hipolito e Gracia mettono in guardia Severo da un potenziale corteggiatore di Irene. Perez de Ayala, seduto ai tavoli della locanda, provoca una furiosa reazione di Alfonso. Francisca chiede a Raimundo di incontrarla in un modo alquanto insolito per raggiungerla in un posto a lui ...

Il Segreto anticipazioni puntate dal 26 al 30 novembre 2018 : Francisca incontra Raimundo : La soap opera spagnola Il Segreto, a causa del ritorno del talent Amici magistralmente condotto da Maria De Filippi, non andrà più in onda il sabato pomeriggio. I fans non si devono comunque disperare perché avranno modo di vedere comunque due episodi nella giornata di martedì. Il primo verrà mandato in onda da Canale 5 alle ore 16.20. Il secondo, invece, sarà trasmesso su Rete 4 alle ore 21.25. Vi terremo comunque aggiornai per ogni altro ...

Il Segreto - puntate fino al 23 novembre : Fe rifiuta l'amore di Mauricio : Questo lunedì 19 novembre comincia una nuova settimana con la soap opera spagnola, 'Il Segreto' che pone attenzione intorno al personaggio di Fe al centro di una vicenda amorosa. Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda su Canale 5 fino a venerdì 23 novembre rivelano che ci saranno molti cambiamenti. A partire da Julieta che finirà in prigione dopo essere stata accusata dell'omicidio di Don Ignacio. La nipote di Consuelo rimane contenta ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Julieta farà l’amore con Prudencio : Julieta non prova attrazione, nè sentimento per il marito. Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole de’ Il Segreto scopriamo però che si unirà a lui carnalmente. Il suo amato Saul è morto e Fernando ne è colpevole. Francisca inoltre ha incaricato proprio il Mesia, almeno così sembra, a sostituirla durante la sua assenza da Puente Viejo. Come reagirà il più giovane degli Ortega a questo impensato dono della moglie? Il Segreto, ...

Il Segreto - puntate fino al 24/11 : Fe si difende dal Generale con il fucile di Mauricio : Ci saranno nuovi colpi di scena nelle puntate de 'Il Segreto' che andranno da lunedì 19 fino a sabato 24 novembre, in particolare in quanto il Generale Petra de Ayala fa ritorno nel paese di Puente Viejo. Le anticipazioni rivelano che Alfonso vuole riconquistare Emilia ma non riesce nel suo intento; mentre Saul incontra Julieta in prigione ottenendo la possibilità di parlare con la donna amata. Il fratello di Prudencio intanto ringrazia i ...

Spoiler Il Segreto - puntate fino al 23 novembre : il Castaneda vuole lasciare Puente Viejo : Lunedì 19 novembre ha inizio una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' che si concentra intorno alle incomprensioni tra Alfonso ed Emilia dopo la lite seguita alle domande fatte dal Castaneda alla moglie. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 23 novembre svelano che il padre di Matias prova a trovare un modo per riconquistare Emilia (Sandra Cervera) ma i tentativi dell'uomo si rivelano fallimentari mentre Saul (Ruben ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 19-23 novembre 2018 : arriva una inquietante lettera! Francisca è in pericolo? : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 novembre a venerdì 23 novembre 2018: Julieta ottiene i domiciliari. Raimundo sulle tracce di Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Raimundo riceve una lettera che gli desta molta preoccupazione. E poi una telefonata da parte di Francisca. Alfonso viene provocato da Perez de Ayala, mentre Julieta ottiene una piccola vittoria. Dolores becca Irene insieme ad un altro. Severo fa una scoperta! El ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Dopo le parole toccanti di Emilia, Alfonso si impegna a riconquistarla ma ogni tentativo è inutile. Saul riesce a far visita a Julieta in prigione e, anche grazie alla generosa donazione da parte dei paesani, ad assumere un avvocato. Carmelo cerca di far cambiare strategia a Severo, consigliandogli di riavvicinarsi a Irene chiedendole scusa. I Miranar, dopo il ...

Il Segreto - puntate da domani a sabato : Raimundo e Mauricio alla ricerca di Francisca : Lunedì 12 novembre inizia una nuova settimana con la soap opera 'Il Segreto' [VIDEO]che pone attenzione intorno al personaggio di Francisca Montenegro. La donna ha deciso di lasciare la villa mettendo in ansia Raimundo e il capomastro Mauricio che iniziano le ricerche della Montenegro, mentre Emilia vive un momento difficile in quanto non riesce a dimenticare la terribile esperienza vissuta in carcere. Alfonso inizia a fare delle domande alla ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Gonzalo non vuole più stare con Maria : La notizia che state per leggere non è solo inquietante, ma addirittura impensabile. Le puntate che in Spagna sono già state trasmesse mostrano Maria e Gonzalo tornare a Puente Viejo. Nella cittadina spagnola incontreranno colui che è stato il loro peggiore nemico, Fernando Mesia. Quest’ultimo farà ancora del male alla coppia, presto se continuerete a leggere l’articolo, ne capirete il motivo. Il Segreto, anticipazioni trame ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 novembre 2018 : Francisca Scompare - Julieta Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018: Julieta e Saul traditi da Prudencio, Emilia ed Alfonso condannati a morte! Anticipazioni Il Segreto: gli strani comportamenti di Emilia allarmano Alfonso. I due coniugi rischiano la fucilazione. La strana sparizione di Francisca preoccupa Raimundo e Mauricio, mentre Julieta, tradita da Prudencio, viene arrestata per la morte di Don Ignacio! Le avventure dei nostri ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018: Alfonso dice ad Emilia di averla vista, durante la prigionia, mentre dormiva tra lenzuola pulite e con cibo a disposizione e le chiede il perché di tale trattamento. Emilia rifiuta di rispondere e tra i due ci sono varie situazioni di tensione che non sfuggono ai membri della famiglia. Onesimo si incarica di organizzare un banchetto per festeggiare in pompa ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Isaac diviene omicida : Isaac Guerrero è appena entrato a fare parte del cast della soap Il Segreto e già ci darà modo di vedere un omicidio. Se vi chiedete chi lo effettuerà ed il motivo, continuate a leggere l’articolo e verrete informati. Dalle anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole scopriremo che il ritorno a Puente Viejo del mancato sposo di Elsa sarà accompagnato da una donna. Non solo, nella cittadina iberica arriverà il mancato cognato di ...