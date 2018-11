Il Segreto anticipazioni | JULIETA cerca di sedurre FERNANDO | ci riuscirà?

Il Segreto anticipazioni 21 novembre 2018 : il ritorno del Generale De Ayala : Il terribile militare De Ayala torna per seminare ancora il panico e prendersi la sua vendetta...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale 20 novembre : nuovi addii a Puente Vejo? - IlSussidiario.net : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 20 novembre, Rete 4: Alfonso e Irene lasceranno Puente Vejo? La proposta choc di Prudencio a Julieta.

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA incinta di ISAAC : Non ci sarà pace per le new entry ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco) nei prossimi mesi a Il Segreto. Come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il matrimonio tra i due personaggi verrà funestato da numerosi briganti ed ISAAC ritornerà a Puente Viejo, il suo paese natale, poiché crederà che Elsa sia morta. Il ragazzo, in ogni caso, avrà al suo fianco ANTOLINA (Maria Lima), l’ex dama della sua ...

Anticipazioni Il Segreto : la partenza di Irene - la vendetta di Emilia e Alfonso : Nuovo spazio dedicato alla telenovela di origini spagnole “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Nei prossimi episodi italiani che il pubblico vedrà la prossima settimana, Emilia e Alfonso dopo essere tornati finalmente in libertà grazie a Raimundo prepareranno un tremendo piano per farla pagare al responsabile delle loro torture, ovvero al potente generale Perez De Ayala. La giornalista Irene Campuzano invece sempre più stanca della distanza ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 novembre 2018 : Il Ritorno di Fernando Mesia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 novembre a venerdì 30 novembre 2018: Fernando Mesia ritorna e si stabilisce presso la Villa di Francisca Anticipazioni Il Segreto: Prudencio trama contro Julieta mentre Fernando ritorna alla Casona! Alfonso ed Emilia pronti a vendicarsi di Perez de Ayala, mentre Severo non trova il coraggio di rivelare ad Irene i suoi sentimenti. Raimundo parte per una missione segreta… La soap di ...

Il Segreto - la misteriosa lettera di Francisca : anticipazioni puntata 20 novembre : Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse reazioni umane, quasi sempre imprevedibili: parliamo ovviamente di Puente Viejo, l’immaginaria cittadina spagnola che da diversi anni ormai è teatro delle complesse vicende de Il segreto. La soap opera iberica narra le vicende, i segreti (ci pare ovvio, naturalmente), gli intrighi e i sotterfugi che complicano le relazioni tra i cittadini di ...

Il Segreto anticipazioni 20 novembre 2018 : l'appuntamento in prima serata su Rete 4 : Raimundo ha finalmente notizie di Francisca, nel frattempo Alfonso è pronto a lasciare Punete Viejo convinto di essere ormai un peso per Emilia.

IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale 20 novembre : una misteriosa busta per Raimundo - IlSussidiario.net : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 20 novembre, Rete 4: Alfonso e Irene lasceranno Puente Vejo? La proposta choc di Prudencio a Julieta.

Anticipazioni Il Segreto : Raimundo riceve una lettera da Francisca : Nelle nuove puntate della soap opera 'Il Segreto' che vanno dal 19 al 23 novembre il pubblico assisterà a nuovi colpi di scena riguardanti il personaggio della matrona Francisca Montenegro. Le Anticipazioni rivelano che l'Ulloa (Ramon Ibarra) è preoccupato per il destino della consorte in quanto non riceve notizie da molti giorni ma improvvisamente gli verrà data una busta con la scritta "Da Francisca M" Il padre di Emilia (Sandra Cervera) sarà ...

Il Segreto anticipazioni : il mistero di FRANCISCA - Raimundo vuole trovarla e… : Novità in vista a Il Segreto nella storyline sull’inspiegabile scomparsa di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): nelle puntate andate in onda di recente in Italia, la dark lady ha abbandonato misteriosamente Puente Viejo e ha fatto sapere al marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) di non voler essere cercata per nessun motivo. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che tutto ciò creerà i presupposti per lo strano ritorno di Fernando ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 al 30 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018: Julieta è agli arresti domiciliari e tutti i suoi amici vanno a farle visita. Hipolito e Gracia mettono in guardia Severo da un potenziale corteggiatore di Irene. Perez de Ayala, seduto ai tavoli della locanda, provoca una furiosa reazione di Alfonso. Francisca chiede a Raimundo di incontrarla in un modo alquanto insolito per raggiungerla in un posto a lui ...

Anticipazioni Il Segreto - la verità sull'addio di Francisca : 'Basta - lasciatemi in pace' : Gli spettatori e fan della soap opera Il Segreto ormai da un po' di tempo si chiedono che fine abbia fatto Donna Francisca, la protagonista storica di questa serie. La signora di Puente Viejo ha fatto perdere le sue tracce e ovviamente i suoi familiari sono a dir poco preoccupati, perché temono che le sia accaduto qualcosa di brutto. Ma qual è la verità dei fatti? Francisca è davvero in pericolo di vita oppure no? Possiamo svelarvi che nel corso ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Severo in bancarotta! : Un telegramma porta brutte notizie in casa Santacruz: gli affari di Severo sono crollati e ora lui e Irene sono in bancarotta.

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 20 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 20 novembre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – I Miranar, dopo aver visto fallire la loro iniziativa promozionale, intendono creare un album di figurine sulla storia della loro famiglia. Mauricio riceve un telegramma in cui sono contenute indicazioni sulle indagini per la sparizione di Nazaria… puntata in prima serata su Rete 4 – L’avvocato Reneses vuole assumere la ...