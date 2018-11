Il protocollo Terra dei fuochi | non c' è intesa sul registro tumori

Terra dei Fuochi - dai droni all’esercito : cosa prevede il protocollo : Terra dei Fuochi, dai droni all’esercito: cosa prevede il Protocollo L’intesa firmata a Caserta dal premier Conte e da 7 ministri, tra cui Di Maio e Salvini, punta alla prevenzione, con il coinvolgimento di Asl e medici di base, e alla sorveglianza dei punti più sensibili come i siti di lavorazione dei rifiuti a rischio di roghi ...

Terra dei fuochi - esercito e droni nei punti sensibili per evitare i roghi tossici. E nel protocollo previsti più vigili del fuoco : La prevenzione, prima di tutto, con la sorveglianza dei punti sensibili grazie all’esercito, ai droni e ai carabinieri. E poi salute e ambiente, oltre a un’azione sinergia con le Asl. Salute, ambiente e territorio sono i cardini del protocollo d’intesa sulla Terra dei fuochi in Campania firmato a Caserta dal premier Giuseppe Conte e sette ministri, nel pieno della bufera – poi appianata almeno mediaticamente – sugli ...

