Il Play Store ora mostra i promemoria delle app installate in passato nella scheda

È tempo di Black Friday anche sul Play Store, con sconti fino all'80% sui giochi, offerte sui libri, sconti e promozioni speciali su alcuni giochi.

Altre 13 app malevole sono state scovate all'interno del Google Play Store e sono state scaricate più di 560.000 volte: se ne avete installata qualcuna eliminatela immediatamente.

Sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 17 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana del Black Friday?

Neverwinter Nights Enhanced Edition è disponibile nel Play Store in versione beta : Neverwinter Nights Enhanced Edition è un gioco di ruolo rilasciato da Beamdog che offre una classica avventura alla Dungeons & Dragons e aggiunge nuove funzionalità avanzate al contenuto giocabile di Neverwinter Nights Diamond Edition. Il titolo offre le stesse caratteristiche della versione desktop in aggiunta ad alcune esclusive per smartphone e tablet, come il joystick digitale per muovere il personaggio e un pulsante sensibile al ...

Il Play Store di Google è fornitissimo, al suo interno si trovano app per Android di tutti i tipi, ma dovreste sapere che esistono diversi Store alternativi per Android, nati per andare incontro a specifiche esigenze o semplicemente per ospitare quelle app che violano la policy dello Store di Google.

Black Friday : il PlayStation Store si prepara alla febbre da shopping : Siamo pronti da diverso tempo al Black Friday, il periodo di offerte più vantaggiose dell’anno. Se non l’avete già letti ecco i nostri consigli per non perdersi nessuna offerta. La febbre del Black Friday inizia leggi di più...

PlayStation Store : ecco quando avranno inizio le offerte del Black Friday : Anche quest'anno sta per tornare il periodo caldissimo del Black Friday, dove verranno proposte tantissime offerte su vari prodotti e, a quanto pare, Sony si sta già preparando all'evento.Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che dal prossimo 16 novembre partiranno i saldi del Black Friday su PlayStation Store.La compagnia ha già annunciato che si tratterà dell'evento più grande di sempre, con "grandi sconti su giochi del ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PS4 : avvistato il pre-order sul PlayStation Store americano : I rumor sulla versione PS4 di PlayerUnknown's Battlegrounds circolano da un po' di tempo, il popolare gioco battle royale, che ha dato il via al genere prima che Fortnite conquistasse il mondo, potrebbe arrivare presto sulla console di Sony. Dopo essere stato classificato in Corea, non molto tempo fa, i file del gioco sono stati trovati anche sui server PSN, portando molti a credere che sia solo una questione di tempo prima che venga comunicato ...

sono più di 60 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 13 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana?

Google ha annunciato che i giochi vincitori dell'iniziativa "Change the Game Design Challenge" sono ora disponibili nel Google Play Store

Dopo circa un mese di beta test, Microsoft Launcher 5.0 è ora a disposizione per tutti con la versione 5.0.1.46982 (la stessa della versione beta) e presenta una pagina Feed completamente rinnovata e l'attesa l'integrazione con Timeline. Altri aggiornamenti riguardano il calendario, l'invio delle email tramite Cortana e la possibilità offerta ai genitori di visualizzare la posizione dei bambini in tempo reale.

Trend Micro ha trovato una finta applicazione bancaria sul Google Play Store il 22 ottobre, come parte di uno schema rivolto agli utenti di lingua spagnola

Salmo : ecco le date dell’instore tour del nuovo album “Playlist” : Segnale in agenda The post Salmo: ecco le date dell’instore tour del nuovo album “Playlist” appeared first on News Mtv Italia.