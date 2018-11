Il piano di Bannon per l' Europa può funzionare solo in Italia e Olanda

agi

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il progetto di Steve Bannon per l', una rete di sostegno transnazionale alle formazioni politiche sovraniste, rischia di naufragare in partenza a causa sia degli ostacoli legali che molti Stati membri della Ue pongono ai finanziamenti esterni che alla forte diffidenza dimostrata dalle destre del vecchio continente. The Movement', la creatura dell'ex capo stratega di Trump, si propone due obiettivi principali in vista delle elezioni del maggio 2019. Il primo è fornire agli aderenti un servizio di consulenza che si occupi di strategie elettorali, sondaggi e analisi, ovvero servizi che in molti Paesi vengono considerati di valore economico e quindi equiparati ai finanziamenti. Il secondo, il più importante, e aiutare i partiti coinvolti a reperire fondi. Secondo un'inchiesta del Guardian, sonodue le nazioni europee dove il ...