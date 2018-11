Il pensiero veloce della politica | com' è cambiato tutto

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Non ne sappiamo abbastanza. Il mondo ci ha trasformato sotto i nostri stessi occhi, ma stentiamo a capire il senso dei cambiamenti e le loro conseguenze. La digitalizzazione delle nostre vite hail modo in cui si formano le idee e, soprat, si distribuiscono tra gli altri. Quelle politiche, innanzi. Non abbiamo una guida, una comprensione di come il mezzo (i social media) abbiano, per sempre, il messaggio. Siamo con gli occhi sgranati, stupiti e spesso indignati o rassegnati, ma senza capire l'essenza di quel che sta accadendo.Tutti sappiamo, tutti diciamo che i social media hanno, e che per vincere oggi, sia che vendi un prodotto, sia che vendi una proposta, non se ne possa fare a meno. E perciò via di twitter, di post e quant'altro. Senza però una base analitica di comprensione di come le cose siano cambiate.Facciamo due ...