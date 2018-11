Il Natale di Coca Cola e Banco Alimentare | ecco come possiamo aiutare chi è in difficoltà

vanityfair

: @xjokerscars Non sarà Natale finché non ci sarà la pubblicità della Bauli e della Coca Cola - AngelMalfoy92 : @xjokerscars Non sarà Natale finché non ci sarà la pubblicità della Bauli e della Coca Cola - guido110170 : Fortuna che per Coca-Cola esiste ancora il Natale - fluffy_taee : Sai che il Natale sta veramente arrivando quando vedi la pubblicità della Coca Cola e c'è Babbo Natale -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Si chiama «Più siamo più doniamo» ed è il progetto diper il2018 in aiuto di chi ha bisogno. Un progetto che aiuteràa raccogliere e distribuire 1 milione di pasti per chi è in, acquistare un mezzo per il trasporto delle eccedenze alimentari e distribuire 30.000 pacchi di alimenti a chi ne ha bisogno. Questa iniziativa è solo l’ultima di una lunga collaborazione tra, che ha visto diversi progetti dal 2005 a oggi in supporto alle comunità locali e che rilancia quest’anno con ben tre progetti. Perché tutti noi si possa essere solidali con chi vive una situazione meno fortunata, e si riscopra lo spirito delcosafare: – Donare un pranzo pera chi è in– Rinforzare la squadra dicon nuovi strumenti e spazi – Regalare un pacco di alimenti ...