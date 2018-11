Il gruppo Stato islamico raccontato dai suoi disertori

Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone : Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone, e sarà licenziato per presunte violazioni finanziarie. Ghosn sarebbe coinvolto nel caso insieme a un altro importante dirigente, Greg Kelly: avrebbero deliberatamente sottostimato i

Nissan Renault - arrestato il presidente Carlos Ghosn. Il gruppo : "Sarà licenziato" : MILANO - Terremoto al vertice di Nissan-Renault-Mitsubishi Motors . Il presidente dell'alleanza, Carlos Ghosn, è stato arrestato a Tokyo. Secondo indiscrezioni di stampa circolate in mattinata il ...

L'ex capogruppo M5s a Palermo sostiene di essere stato epurato : Negli ultimi mesi Forello aveva criticato la politica del governo in materia di immigrazione, attaccando frontalmente il vicepresidente dell'Ars Giancarlo Cancelleri, che aveva sostenuta l'iniziativa ...

L'ex capogruppo M5s a Palermo sostiene di essere stato epurato : Il Movimento 5 stelle ha rimosso il capogruppo al Consiglio comunale di Palermo, Ugo Forello, già candidato a sindaco del capoluogo siciliano. Il partito spiega che si tratta di un avvicendamento già previsto ma l'interessato ritiene che sia legato alle critiche da lui espresse nei confronti degli attacchi alla stampa sferrati da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. Il suo ...

Dl Sicurezza - il capogruppo M5s ai dissidenti : “Testo è stato migliorato”. Ma loro insistono : “Così non lo votiamo” : Matteo Mantero non parteciperà al voto, Paola Nugnes si esprimerà contro. E molto probabilmente anche Gregorio De Falco ed Elena Fattori faranno lo stesso. Mentre in commissione Affari costituzionali al Senato è iniziata la discussione sul decreto Sicurezza e dopo che i primi emendamenti dei dissidenti M5s sono stati bocciati, i quattro critici dei 5 stelle insistono e annunciano che stando così le cose non sosterranno il provvedimento. Un ...

Cosenza - smantellato dalla Polizia di Stato un gruppo di spacciatori operante nel centro città : Cosenza - Dalle prime ore di oggi, la Polizia di Stato di Cosenza sta dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza su richiesta ...

Rapina un gruppo di minori a Comiso : arrestato : La Polizia di Stato arresta Luca Busacca con vari pregiudizi penali per una Rapina effettuata la notte di sabato a Comiso ad un gruppo di minori.

Cosa resta di Mosul dopo la caduta del gruppo Stato islamico : Isis tomorrow. The lost souls of Mosul è un lavoro d’inchiesta raro. Il documentario di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi sarà presentato al festival di Ferrara il 7 ottobre. Leggi