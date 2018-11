Manovra - il governo prepara le contromosse : pronta la vendita di immobili : Una prima telefonata tra Conte e Juncker. I pro e contro di elezioni anticipate. Molte delle nazioni alleate sono decise a togliere qualunque margine di Manovra all’Italia

Forze di sicurezza : organici ridotti all'osso ed il governo prepara oltre 7000 assunzioni : Gli organici delle Forze dell’ordine e di sicurezza sono ridotti all’osso, questo è un problema ormai conosciuto e che da anni viene riconosciuto anche dai nostri governi. Come sottolineano dal sindacato di polizia Equilibrio sicurezza, i tagli al turn over che negli ultimi anni è stato imposto da ristrettezze di bilancio e dirottamenti dei fondi di bilancio pubblico, ad altre priorità italiane, hanno ridotto al lumicino le dotazioni organiche ...

Per sbaglio - il governo statunitense ha mostrato di aver preparato una richiesta di rinvio a giudizio per Julian Assange : Un errore di un assistente procuratore in Virginia ha reso evidente che il governo statunitense ha preparato una richiesta di rinvio a giudizio per il fondatore di Wikileaks Julian Assange, e che potrebbe già aver presentato delle accuse formali nei suoi

Il governo prepara un giro di vite sui procuratori sportivi : Il sottosegretario Giorgetti: «Servirà anche mettere a punto maggiori controlli sui flussi finanziari» L'articolo Il Governo prepara un giro di vite sui procuratori sportivi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Usa - parte la corsa per il 2002 : Trump agita lo spettro brogli e si prepara a purgare il governo : In attesa dei risultati di Midterm nella 'war room' della Casa Bianca, Donald Trump pensa già alla prossima battaglia per la sua rielezione nel 2020 e alle purghe nel governo per creare una squadra ...

Usa - parte la corsa per il 2002 : Trump agita lo spettro brogli e si prepara a purgare il governo : In attesa dei risultati di Midterm nella 'war room' della Casa Bianca, Donald Trump pensa già alla prossima battaglia per la sua rielezione nel 2020 e alle purghe nel governo per creare una squadra ...

Usa - parte la corsa per il 2002 : Trump agita lo spettro brogli e si prepara a purgare il governo : In attesa dei risultati di Midterm nella 'war room' della Casa Bianca, Donald Trump pensa già alla prossima battaglia per la sua rielezione nel 2020 e alle purghe nel governo per creare una squadra ...

Usa : Trump prepara il dopo-voto - almeno 6 uscite da governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Retroscena dal Quirinale - Sergio Mattarella si prepara all'assedio del governo Lega-M5s : 'Non ci sono sacchi di sabbia' al Quirinale. Sergio Mattarella , dicono, non è pronto alla guerra: 'All'Italia serve la sinergia delle istituzioni'. L'assedio al presidente della Repubblica, nota il ...

Il governo si prepara alla bocciatura di Bruxelles. Cena Conte-Di Maio-Salvini : Le contromosse alle osservazioni della Commissione Ue saranno discusse stasera dal presidente del Consiglio con i suoi due vicepremier -