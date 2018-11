Il governo ora teme l’Europa Pronta la vendita di immobili La diretta da Bruxelles

Il governo ora teme l’Europa Pronta la vendita di immobili : Una prima telefonata tra Conte e Juncker. I pro e contro di elezioni anticipate. Molte delle nazioni alleate sono decise a togliere qualunque margine di manovra all’Italia

Ora Bersani evoca il governo tecnico : "Presto arriverà un altro Monti..." : "Siamo vicini a una nuova stagione di austerità. Se non è oggi, è domani. Ma finirà così". L'oscura profezia porta la firma di Pierluigi Bersani che, in una intervista a Repubblica, evoca il ritorno di un Mario Monti a Palazzo Chigi. ovviamente, non parla di un bis del Professore da presidente del Consiglio, ma di un nuovo tecnico alla guida di un governo non eletto dal popolo. "Monti fece qualche errore e noi dietro - spiega - stavolta forse ...

DIETRO LE QUINTE/ governo battuto - prove di maggioranza Travaglio-Pd - IlSussidiario.net : Alla Camera il Governo è stato battuto su un emendamento dell'on. Vitiello al ddl anticorruzione: si alleggerisce la pena per il peculato.

Anticorruzione - governo battuto col voto segreto. Fiano : “Maggioranza debole”. E Forza Italia grida : “Onestà - onestà” : Con 284 voti a favore e 239 contrari all’emendamento proposto da Catello Vitiello del Misto-Maie, contro il parere del governo, la maggioranza è stata battuta con lo scrutinio segreto. Dai banchi di Forza Italia si sono levati i cori “onestà, onestà” mentre il deputato dem, Emanuele Fiano, ha parlato di “maggioranza debole che sta portando allo sfascio il Paese”. Il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco ...

Giancarlo Giorgetti demolisce l'M5s : 'Non è roba nostra - ma...'. Perché Salvini sta ancora al governo con loro : ... intervistato da Simona Arrigoni, ha intrattenuto il numeroso pubblico di Arona, Novara, durante gli 'Stati generali dell' economia' della Lega, organizzati dal sindaco e parlamentare leghista, ...

Manovra - riunione governo in serata/ Bocciatura Ue - Centeno 'Ancora dubbi sull'Italia - lo si vede sui mercati' - IlSussidiario.net : Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Nord e Sud - un divario che il governo ormai ignora : I leader degli attuali partiti alleati di governo sono tornati nei giorni scorsi al Nord per provare a riannodare i fili del dialogo con le categorie produttive e il mondo industriale. Ma più che le ...

Pernigotti - Piacenza conferma l’interesse. Uil : “No a speculazioni”. I lavoratori : “Abbiamo scelto di fidarci del governo” : I lavoratori della Pernigotti, storica azienda del cioccolato di Novi Ligure, sono in assemblea permanente dallo scorso 6 novembre, quando la proprietà turca ha fatto richiesta di ammissione alla procedura di cassa integrazione straordinaria a seguito della parziale cessazione dell’attività. E rimangono freddi anche di fronte al moltiplicarsi dei nomi di imprenditori accostati all’azienda. L’ultimo in ordine di tempo è Riccardo ...

Luigi Bisignani - perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio Mattarella : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Inceneritori - ancora scintille nel governo. E Conte fa l'arbitro tra Salvini e Di Maio : Economia circolare a cui ha fatto riferimento oggi anche il presidente della Camera, Roberto Fico, perchè 'dopo l'emergenza roghi', ha ammonito, serve 'un impegno serio, costante e senza sosta'. E '...

governo - al Senato Giorgia Meloni corre in aiuto della maggioranza : è entrata nel governo? : Il decreto Genova affondato dal dissenso interno al M5s è stato salvato dalla destra. I numeri della maggioranza giallo-verde a Palazzo Madama sono infatti risicati , solo 7 Senatori di scarto, e se ...

Rifiuti a Napoli - Salvini invade ancora il «campo» di Di Maio e nel governo cresce la tensione : PER SAPERNE DI PIU': Un mondo senza plastica? Una filiera da riprogettare da zero in un'ottica circolare

Rifiuti a Napoli - Salvini invade ancora il «campo» di Di Maio e nel governo cresce la tensione : Dopo Roma è un nuovo sconfinamento del leghista in un territorio tradizionalmente “bandiera” dei Cinque Stelle. Nuovamente a rischio la tenuta della maggioranza mentre entra nel vivo il confronto sulla legge di Bilancio...

"Il governo sta approvando una legge ad personam Salva-Lega sul peculato". La denuncia della dem Morani : "Dopo lo scandalo del condono Di Maio, ecco arrivare il #SalvaLega, l'emendamento allo "SpazzaCorrotti" che salva alcuni esponenti del partito di Salvini". Lo scrive su twitter Alessia Morani. L'esponente del Partito Democratico denuncia: "Li abbiamo scoperti, li abbiamo sgamati: dite voi che cosa abbiamo fatto. Questa notte in Commissione Giustizia è stato accantonato un emendamento che contiene una bella legge ad personam", denuncia ...