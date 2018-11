«Il coraggio di andare» | Laura Pausini e Biagio Antonacci di nuovo insieme

Laura Pausini con Biagio Antonacci in : "Il coraggio di andare" : Milano, 20 nov. , askanews, - Un inedito duetto di due icone della musica pop: Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme sulle note del brano "Il coraggio di andare", in radio da oggi, martedì 20 ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci/ "Il coraggio di andare" - da oggi in radio il duetto inedito - IlSussidiario.net : Laura Pausini e Biagio Antonacci : "Il coraggio di andare", da oggi in radio il duetto inedito . Versioni disponibili negli store italiani e spagnoli

Laura Pausini dopo aver trionfato ai Latin Grammy Award torna in radio con “Il coraggio di andare” : Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI, due icone della musica pop insieme in un duetto inedito sulle note del brano “Il coraggio di andare”, in radio da oggi, martedì 20 novembre! Il singolo, scritto da Tony Maiello (testo firmato a quattro mani con la stessa Pausini, musica di Maiello, Salvati, Pamosi, Rettani) sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da questa sera a mezzanotte. A questo link “Il coraggio di andare” in ...