Il comunicato della prima Giunta Nazionale della storia a Reggio Calabria

F3 – Incidente Macao - il comunicato della FIA : Sophia Floersch trasportata in ospedale : Terribile Incidente al Gp di Macao di F3: gli aggiornamenti della FIA dopo lo spaventoso volo di Sophia Floersch Momenti terribili al Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3: ad undici giri dal termine della gara uno spaventoso volo ha lasciato tutti col fiato sospeso. Un Incidente shock in pista per Sophia Floersch: la 17enne della VanAmersfoortRacing è letteralmente volata fuori dal circuito, finendo violentemente fuori pista. Il comunicato ...

Servizi Sociali a Messina : il comunicato stampa - della Fp Cgil : Servizi Sociali a Messina: il comunicato stampa, della Fp Cgil : 'il segretario, Francesco Fucile, invoca trasparenza per i futuri passaggi di assorbimento dei dipendenti, e invita a riflettere su ...

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : si ferma anche Matuidi : Douglas Costa e Matuidi costretti a fermarsi per Infortunio dopo la gara vinta ieri dalla Juventus di Massimiliano Allegri, i dettagli “Mattinata di trattamenti fisioterapici per Douglas Costa (per lui un problema muscolare agli adduttori a sinistra), e per Matuidi, che ha riportato ieri una contusione all’anca destra. Invece, Chiellini e Bernardeschi hanno proseguito il loro lavoro personalizzato, mentre si è allenato in parte ...

Roma - Daspo per i tifosi coinvolti negli incidenti di Liverpool : il comunicato della Polizia : Gli incidenti avvenuti a Liverpool tra i sostenitori dei “Reds” e quelli della Roma, hanno provocato molti disordini durante le semifinali di Champions League della scorsa edizione. Il questore di Roma ha quindi condannato al Daspo 14 tifosi, colpevoli di essere stati protagonisti nei tafferugli. Il comunicato della Polizia: «L’ultimo provvedimento – informa la Polizia di Stato […] L'articolo Roma, Daspo per i ...

Pedofilia - Papa spreta 2 vescovi cileni/ Ultime notizie - il comunicato della Chiesa “Evidenti abusi su minori" : Pedofilia, Papa spreta 2 vescovi cileni. Ultime notizie, il comunicato della Chiesa “Evidenti abusi su minori". Dopo il prete cileno Karadima, altri due uomini della Chiesa "spretati"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:56:00 GMT)

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : il comunicato importante con le zone a rischio : Pesante maltempo nella giornata di domani al Nord-Ovest e su parte delle regioni tirreniche per questa intensa perturbazione atlantica che sta già apportando disagi in Sardegna, come vi abbiamo...

Grande Fratello Vip 2018 - il comunicato per i maschietti della Casa : ecco dove possono masturbarsi : comunicato a 'luci rosse' nella notte da parte del Grande Fratello Vip 2018. La produzione ha svelato in confessionale a Enrico Silvestrin e Giulia Provvedi dove poter praticare autoerotismo senza ...

AgId lancia #ComunicaItalia - piattaforma dedicata ai comunicatori della P.a. per promuovere i servizi digitali : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca PRESENTAZIONE PROGETTO SISTEMA INCHUBATORI D'IMPRESA 4 giorni ago ASCOLTA RADIO ...

Pallavolo – Sbertoli operato al ginocchio destro : il comunicato della Revivre Milano : La Powervolley Revivre Axopower Milano comunica i dettagli dell’intervento di Riccardo Sbertoli La Powervolley Revivre Axopower Milano rende noto che l’atleta Riccardo Sbertoli è stato sottoposto lunedì 24 settembre ad intervento chirurgico in artroscopia del ginocchio destro presso il Centro di Traumatologia dello Sport dell’Ospedale San Gerardo di Monza. L’intervento è stato eseguito dal Professor Marco Bigoni, ...

Sara Affi Fella Nei Guai! Il comunicato della Sua Agenzia! : Non è proprio un bel momento per Sara Affi Fella. Dopo essere stata smascherata il popolo del web si è ribellato facendo smobilitare l’agenzia per la quale lavora. Ecco il grave Comunicato stampa! Sara Affi Fella l’ha combinata davvero grossa. Ha preso in giro la redazione di Uomini e Donne, il fidanzato Luigi Mastroianni, ma soprattutto il pubblico televisivo. Non sono bastate le sue scuse ufficiali a placare l’ira del popolo ...

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : brutte notizie per Allegri : Infortunio Douglas Costa, un “doppio” problema fisico per il calciatore della Juventus dopo la gara contro il Valencia “Dopo l’Infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del ...

Stato di agitazione e cinque giorni di sciopero a la Repubblica : "Pesanti interventi sul costo del lavoro dei giornalisti". Il comunicato della redazione : Dopo i tagli adottati negli ultimi dieci anni, il Gruppo Gedi, editore di Repubblica, ha prospettato ulteriori, pesanti interventi sul costo del lavoro giornalistico.La redazione ha respinto all'unanimità la proposta dell'azienda e ribadito l'indisponibilità a confrontarsi, in questi termini, sul futuro del quotidiano. E ha invitato gli azionisti a farsi carico di criticità che non possono essere addebitate al corpo ...