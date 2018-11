Il cinema che mostra il diverso come risorsa

Al via a Favignana le riprese cinematografiche del film "Picciridda" : La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da cui stare alla larga , come dice la nonna, o tutto da scoprire , come pensa Lucia, . Uno di loro nasconde un terribile segreto e la ...

Il lupo al cinema : a Vernante e a Valloriate il film cuneese che gira l'Italia : Sabato 24 novembre a Vernante , ore 21, e venerdì 30 novembre a Valloriate , ore 16,15, sono in programma due proiezioni del film "L'aritmetica del lupo", del regista prierese Alessandro Ingaria. Il ...

Pre-persons - il capolavoro che non vedremo al cinema : Infatti, dice la 'scienza' che solo dai dodici anni in poi si è in grado di comprendere l'algebra: è questo il test definitivo per stabilire quando si è diventati 'persone'. I bambini sotto quell'età ...

Torna il premio Spaziocinema E non mancate l’appuntamento con il grande schermo dell’ASI del 20 novembre e 13 dicembre : Il premio SpazioCinema verso la seconda edizione. Mentre il 30 novembre l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana riapre le porte al pubblico per rivedere il film Cielo d’Ottobre, gentilmente offertoci dalla Universal per tramite del suo Direttore generale Richard Borg, il 13 dicembre è la volta de Il bene mio, con Sergio Rubini. Pellicola da poco nelle sale che ci offre la possibilità di affrontare il tema del monitoraggio ambientale e ...

Il cinema - l'arte e il nostro tempo : torna Lo Schermo dell'arte : Qui si fa un altro tipo di indagine, molto più legata all'uomo e molto più legata alla nostra storia di esseri viventi nel mondo".L'uomo al centro, dunque, o meglio i diversi punti di vista che si ...

'Michelangelo - Infinito' - grande arte al cinema con Enrico Lo Verso : Oltre 100.000 spettatori per un incasso pari a 734.000 euro . Questi i numeri di Michelangelo - infinito, l'opera prima di Emanuele Imbucci prodotta da Sky con Magnitudo Film, in collaborazione con i ...

I film al cinema prima che in streaming - arriva il decreto : Roma, 14 nov., askanews, - 'Mi accingo a firmare proprio oggi il decreto che regola le finestre in base alle quali i titoli cinematografici potranno essere offerti nelle sale e solo dopo di questo ...

Minimal film - le grafiche che riassumono i capolavori del cinema : Minimal film - L’universo del cinema reinterpretato graficamente Matteo Civaschi (Immagini: Shortology / H-57 / Skira Editore)Minimal film - L’universo del cinema reinterpretato graficamente Matteo Civaschi (Immagini: Shortology / H-57 / Skira Editore)Minimal film - L’universo del cinema reinterpretato graficamente Matteo Civaschi (Immagini: Shortology / H-57 / Skira Editore)Minimal film - L’universo del cinema reinterpretato graficamente ...

Butta il corpo nell’inferno : come è cambiato il cinema che racconta la guerra : La lezione arriva dall'italiano “La strada dei Samouni” di Stefano Savona e “Still recording”, il documentario di Said Al Batal e Ghiath Ayoub, sui quattro anni di assedio mortale nella periferia di Damasco 'Still recording', tra gli orrori della guerra in Siria armati di videocamera" 'La strada dei Samouni', il dramma di Gaza tra doc e animazione"

Riapre il cinema Garibaldi a Carrara con "Michelangelo Infinito" : Questi i prezzi degli abbonamenti agli otto spettacoli del cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus: poltronissima ' 130 / ' 120 ridotto; poltrona ' 125 / ' 115 ...

Chesil Beach - il romanzo di Ian McEwan (anche sceneggiatore) ha la sua versione cinematografica : Anche Chesil Beach ha la sua versione cinematografica. Esce in Italia il 15 novembre (distribuisce Cinema di De Paolis) l’ultimo adattamento di un romanzo di Ian McEwan, qui in veste di sceneggiatore come è accaduto per il recente Il Verdetto. Libro favoloso (il migliore di McEwan nel decennio non esaltante 2005/2015) e film altrettanto interessante, anche se con un finale massicciamente artificioso che non lascia la tensione sospesa come ...

Notti Magiche : recensione del film di chiusura della festa del cinema di Roma : Arriva nelle sale il film di chiusura della festa del cinema di Roma “Notti Magiche”, diretto da Paolo Virzì con Giancarlo Giannini e Andrea Roncato. Semifinale dei mondiali del 1990, si gioca Italia-Argentina. La nazionale azzurra ha tutte le carte in regola per accedere alla finalissima. Nel mentre a Roma, dietro un gruppo di persone che sta vedendo la partita sul lungo Tevere, una macchina cade nel fiume, all’interno c’è un uomo. Com’è ...