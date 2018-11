Il capolavoro dei populisti in Europa | soli e mazzolati

Il capolavoro dei Beatles dal vivo : 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', il più grande disco della storia del rock pubblicato dai Beatles nel 1967, viene suonato per la prima volta in forma integrale stasera alle 21 al Teatro ...

La notte dei morti viventi (1968). Storia e pregi di un capolavoro attuale anche dopo 50 anni : Politico in modo straordinariamente attuale, capostipite dello zombie-movie moderno, denso di contenuti intrinsechi: in una parola, un capolavoro. Era il 1°ottobre 1968, quando al Fultom Theatre di Pittsburgh fu proiettato per la prima volta La notte dei morti viventi, primo lungometraggio di George A. Romero, che sconvolse il pubblico, anche adolescente – i divieti dall’MPAA non erano ancora entrati in vigore. In Italia ilfilm ...