Arbore torna su Rai2 a dicembre con la canzone umoristica napoletana : Il 12 e il 19 dicembre in prima serata su Rai2 torna Renzo Arbore con un nuovo programma dal titolo'Guarda… Stupisci', con il sottotitolo 'Modesta e scombiccherata lezione sulla canzone ...

Di corsa verso il 2019 : il 31 dicembre torna l’Atleticom We Run Rome : Roma – Il gran giorno per tutti gli appassionati di running si avvicina: il 31 dicembre è la data da salvare sul calendario, quella dell’ormai consueto appuntamento con l’Atleticom We Run Rome 2018. Arrivata alla VIII edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, è il fiore all’occhiello di Atleticom, gode dei patrocini del Comune di Roma, del Consiglio ...

Veronafiere : dal 29 novembre al primo dicembre torna Job&Orienta (2) : (AdnKronos) - La manifestazione è a ingresso libero, è possibile conoscere l’intera proposta espositiva e culturale al sito www.joborienta.info, che consente anche la preregistrazione all’evento. A illustrare obiettivi e contenuti dell’evento, promosso da Veronafiere Spa e Regione del Veneto, in col

Veronafiere : dal 29 novembre al primo dicembre torna Job&Orienta : Verona, 20 nov. (AdnKronos) - Presentata oggi in conferenza stampa la 28esima edizione di Job&Orienta, salone nazionale dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma alla Fiera di Verona da giovedì 29 novembre a sabato 1 dicembre 2018. “Dalla cittadinanza al lavoro'.

Siena - sabato 1 e domenica 2 dicembre torna il Mercato nel Campo : Ormai da molti anni, il Mercato nel Campo a Siena è l'evento inaugurale del periodo natalizio nella Città del Palio. Nel 2018, questa storica manifestazione a carattere artigianale e gastronomico si svolgerà nella consueta location di Piazza del Campo, nei giorni di sabato 1 e domenica 2 dicembre. La kermesse ha cadenza annuale, ma tre anni fa un'edizione della rassegna si svolse anche in primavera nel quadro delle celebrazioni previste per ...

Spotify Premium : torna l’offerta di 3 mesi a 0 - 99 euro fino al 31 dicembre : Spotify è probabilmente l’applicazione di streaming musicale più usata e conosciuta dagli utenti, essendo anche tra le più complete, nonostante abbia molti concorrenti come Apple Music, YouTube Music o Prime Music. Intanto arriva una buona leggi di più...

Torna il premio SpazioCinema E non mancate l’appuntamento con il grande schermo dell’ASI del 20 novembre e 13 dicembre : Il premio SpazioCinema verso la seconda edizione. Mentre il 30 novembre l’auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana riapre le porte al pubblico per rivedere il film Cielo d’Ottobre, gentilmente offertoci dalla Universal per tramite del suo Direttore generale Richard Borg, il 13 dicembre è la volta de Il bene mio, con Sergio Rubini. Pellicola da poco nelle sale che ci offre la possibilità di affrontare il tema del monitoraggio ambientale e ...

Fifa 19 Global Series : tornano anche questo fine settimana le qualifiche FUT Champions CUP di dicembre : Si svolgerà fra sabato 10 e domenica 11 novembre il secondo torneo di qualifica online alla FUT Champion CUP di dicembre tappa del percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT […] L'articolo Fifa 19 Global Series: tornano anche questo fine settimana le qualifiche FUT Champions CUP di dicembre ...

Patti Smith torna in Italia a dicembre con i 'concerti-reading' : Nuovi concerti in arrivo, dopo l'annuncio delle date Italiane dei Toto [VIDEO], e del tour estivo dei Muse, arrivano nuovi eventi poco prima del Natale Stiamo parlando di Patti Smith: la sacerdotessa del Rock torna in Italia e lo fa in prossimita' delle festivita' natalizie. Non paga degli innumerevoli eventi e concerti che la vedono protagonista in giro per il pianeta, decide di tornare in Italia nel mese di dicembre in un paese che l'ha sempre ...