Ibrahimovic a gennaio potrebbe tornare al Milan

Calciomercato Milan - i tre acquisti del mercato di gennaio : l’esordio di Ibrahimovic potrebbe essere contro la Juve : Calciomercato Milan, Leonardo si è messo sulle tracce di diversi calciatori per rafforzare la rosa rossonera dopo i tanti infortuni delle ultime settimane Calciomercato Milan, Leonardo si è messo all’opera per puntellare la rosa in vista della sessione invernale, a seguito di una serie di infortuni davvero catastrofica per mister Gattuso. In tanti sono fermi ai box, alcuni dei quali per un lungo periodo come Bonaventura, Biglia e ...

Milan - il mercato di gennaio è già iniziato : Ibrahimovic o Pato per l'attacco : Una sosta davvero necessaria in casa Milan . Da una parte per permettere ai giocatori non al meglio di recuperare dai rispettivi infortuni, dall'altra per permettere alla dirigenza di fare un punto ...

Calciomercato Milan - da Ibrahimovic fino a… Benzema : Leonardo a caccia di un big per gennaio : Il responsabile dell’area tecnica del Milan continua a scandagliare il mercato degli attaccanti, in prima fila resta Ibrahimovic seguito da Pato e Benzema La sconfitta arrivata contro la Juventus ha bloccato il cammino del Milan, apparso inconsistente ed impaurito davanti alla potenza della formazione bianconera. Gli errori di Higuain hanno pesato irrimediabilmente sul risultato di San Siro, palesando anche una certa fragilità ...

Contatti tra Milan e Ibrahimovic per il mercato di gennaio : Lui ha nostalgia d'Europa, specialmente d'Italia: la MLS è un mondo che non gli appartiene. La sua famiglia si è trovata molto bene a Milano, soprattutto la compagna Helena: proprio lei, infatti, ...

Tutti vogliono Ibrahimovic : il Real Madrid ci pensa per gennaio : Lo svedese continua a segnare con i LA Galaxy in MLS, ma i Madridisti lo vorrebbero per risolvere il mal di gol

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan già a gennaio : E’ imminente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, già a gennaio 2019. Sky Sport annuncia che lo svedese vuole rimettersi in gioco

Ibrahimovic al Milan - a volte ritornano : affare possibile a gennaio (RUMORS) : Zlatan Ibrahimovic compie oggi 37 anni e, stando alle ultime indiscrezioni, nella prossima sessione di Calciomercato che apre i battenti a gennaio potrebbe tornare in Italia. Il Milan starebbe infatti pensando al maturo attaccante svedese come uomo ideale in termini di classe, esperienza e rendimento nonostante l'eta' non più freschissima per rinforzare il reparto avanzato alla luce degli impegni nazionali ed internazionali della squadra ...

Milan - pazza idea Ibrahimovic a gennaio : ecco perchè si può… : idea Ibrahimovic- Il Milan strizza l’occhio ad Ibrahimovic e apre ad un clamoroso ritorno in rossonero dell’attaccante in vista della prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere della Sera”, la nuova avventura in rossonero dell’attaccante svedese potrebbe realizzarsi sottotraccia come avvenuto per lo storico trasferimento di David Beckham. Un nuovo capitolo Ibrahimovic ...

Milan - pazza idea Ibrahimovic : può tornare a gennaio : Gattuso vuole un altro centravanti e pensa a Zlatan, che oggi compie 37 anni e riceve gli auguri dall'Inter e dai rossoneri...