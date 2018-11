I Retroscena di Blogo | La scommessa ed il coraggio di Rai2 | prime serate con programmi

I Retroscena di Blogo : Isola dei famosi 2019 - Riccardo Fogli e Grecia Colmenares in corsa : Sono partiti i contatti, perchè non di provini si tratta, con i personaggi famosi (o presunti tali, ormai il confine è più labile di una membrana cellulare) che potrebbero fare parte del cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi che verrà trasmessa da Canale 5 nella prima parte del 2019.Alla conduzione del programma d'intrattenimento è stata confermata Alessia Marcuzzi, mentre per quel che riguarda il ruolo di inviato sono in atto ...

Retroscena Blogo : Per la direzione di Sky Sport24 è corsa tra Luca Marchetti e Martina Maestri : Il possibile addio di Sarah Varetto a Sky Tg24 potrebbe scatenare un effetto domino che finirebbe col riguardare i cugini di Sky Sport24, con il direttore Giuseppe De Bellis pronto a fare il grande salto nel canale all-news.La notizia, riportata da Dagospia nei giorni scorsi, ha trovato conferme dalle parti di Rogoredo e starebbero già circolando i nomi per la successione di De Bellis. Nomi, sì, perché in corsa ci sono ben due ...

Retroscena Blogo : La Prova del cuoco - Andrea Lo Cicero fuori? : Dopo essere stato declassato da co-conduttore a inviato esterno, Andrea Lo Cicero sarebbe fuori da La Prova del cuoco. È questa l'indiscrezione che circola negli ambienti vicini al programma di Rai1 e che Blogo riporta in attesa di comunicazioni ufficiali.Se la voce fosse confermata si tratterebbe dell'ennesimo cambio in corsa per la trasmissione da questa stagione condotta da Elisa Isoardi. prosegui la letturaRetroscena Blogo: La Prova ...

Retroscena Blogo : Mai dire talk - anticipazioni sul nuovo programma della Gialappa's Band : Salvo nuovi rinvii, inizierà giovedì 29 novembre Mai dire talk, il nuovo programma della Gialappa's Band in onda su Italia 1 in prima serata. La trasmissione sarebbe dovuta partire già la scorsa primavera, ma a causa degli imminenti impegni del trio legati ai Mondiali di calcio, è stata posticipata. Un nuovo slittamento lo ha subito di recente, stavolta per 'colpa' della decisione di Mediaset di programmare al giovedì su Canale 5 le ...

I Retroscena di Blogo : Nomine Rai - se vogliamo che tutto cambi bisogna che tutto rimanga com'è : Le Nomine più urgenti ed impellenti, ovvero quelle dei direttori dei Tg sono arrivate, con Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2 e Giuseppina Paterniti al Tg3. All'uno e al tre due giornalisti in quota 5 stelle e al due un giornalista in quota lega. Al giornale radio approda Luca Mazzà in area centro sinistra. Si doveva procedere anche alle reti, ma alcuni " misunderstanding" chiamiamoli cosi, ne hanno rallentato il ...

I Retroscena di Blogo : Carlo Conti resta in Rai e torna con la Corrida : Ciclicamente, quasi ogni anno, appare sui media l'indiscrezione per cui Carlo Conti, storico volto di Rai1, lasci la televisione pubblica per passare a Mediaset. Anche questa volta la tradizione è stata rispettata attraverso le pagine patinate della rivista di gossip Chi, diretta dal co-conduttore del programma Mediaset Grande fratello Vip.E' stato infatti il periodico cartaceo diretto da Alfonso Signorini a scrivere la notizia per cui il ...

I Retroscena di Blogo : Dopo le Meraviglie di Alberto Angela torna Gigi Proietti con i suoi Cavalli di battaglia su Rai1 : Prosegue, non senza difficoltà, il cammino della stagione 2018-2019 del nostro piccolo schermo sul versante pubblico. La televisione finanziata dai cittadini italiani sta lavorando alacremente per predisporre nel miglior modo possibile il palinsesto del 2019 e oggi ci occupiamo di ciò che sarà del fronte intrattenimento della prima rete Rai, specificatamente nella serata del sabato.Dopo i sabati di gennaio che saranno occupati da quattro ...

I Retroscena di Blogo : La pupa e il secchione - da marzo su Italia1 - Simona Ventura in pole position : La partenza è ormai è fissata e se quella che era solamente una indiscrezione di qualche tempo fa, ora è diventata una certezza. La pupa e il secchione si rifarà e c'è già una data di partenza, o meglio un mese di partenza e cioè marzo 2019.La rete prescelta di messa in onda è ancora Italia1, mentre è sulla conduzione che ancora non c'è la certezza assoluta, ma TvBlog vi può dare una indicazione molto forte su chi sarà probabilmente il ...

I Retroscena di Blogo : salta l'ospitata di Al Bano a Domenica Live? : Canale 5 e Rai 1 scalpitano per l'ottava Domenica di intrattenimento ma sembra che per una delle due conduttrici la puntata sia stata rovinata prima della sua partenza. Parliamo di Al Bano e dell'ospitata in programma a Domenica Live che, secondo indiscrezioni pervenute a TvBlog, sarebbe saltata.prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: salta l'ospitata di Al Bano a Domenica Live? pubblicato su TVBlog.it 04 novembre 2018 13:15.

I Retroscena di Blogo : Carlo Freccero verso la direzione di Rai1 : I sogni son desideri chiusi in fondo al cuor, che non possono morire sempre all'alba e all'alba di un uggiosa mattina di fine ottobre ecco che un sogno si potrebbe davvero avverare. Secondo quanto apprendiamo pare che il nuovo direttore della prima rete della Rai sarà Carlo Freccero. Carlo Freccero direttore di Rai1 è la chiusura di un cerchio di una carriera straordinaria dentro e fuori il piccolo schermo per un uomo geniale, visionario, ...

Retroscena Blogo : La Prova del cuoco - Ivan Bacchi promosso in studio - Lo Cicero retrocesso in esterna : Continuano le correzioni in corsa a La Prova del cuoco, il cooking show di Rai1 che con Elisa Isoardi alla guida in questa stagione non sta brillando per quanto riguarda gli ascolti. Secondo quanto apprende Blogo, nei prossimi giorni (probabilmente da inizio novembre) ci dovrebbe essere una staffetta all'interno del cast. Per la precisione, Andrea Lo Cicero dovrebbe essere trasferito in esterna, mentre in studio al suo posto ci sarebbe ...

I Retroscena di Blogo : nomine Rai - ipotesi Teresa De Santis per Rai1 : Un vertice notturno di giovedì, un vertice diurno di venerdì, un faccia a faccia di sabato, un colloquio telefonico di domenica, una chat su skipe lunedì e a macchia di leopardo qualche messaggio su whatapp fra una cosa e l'altra.Sembra quasi la cronologia di un gruppo di alunni di una scuola media inferiore o superiore, intenti a scambiarsi opinioni sui propri professori, sui compagni di classe o sui temi di quel che è stato o quel che ...

I Retroscena di Blogo : Nomine Rai - ipotesi Teresa De Santis per Rai1 : Un vertice notturno di giovedì, un vertice diurno di venerdì, un faccia a faccia di sabato, un colloquio telefonico di domenica, una chat su skipe lunedì e a macchia di leopardo qualche messaggio su whatapp fra una cosa e l'altra.Sembra quasi la cronologia di un gruppo di alunni di una scuola media inferiore o superiore, intenti a scambiarsi opinioni sui propri professori, sui compagni di classe o sui temi di quel che è stato o quel che ...

Retroscena Blogo : Fabrizio Corona invitato come ospite a La Repubblica delle Donne : Verissimo, Mattino Cinque, Maurizio Costanzo Show, Grande Fratello VIP. Sono solo alcuni dei programmi in cui Fabrizio Corona è stato chiamato come ospite nell'arco di questo primo mese e mezzo di stagione televisiva con il suo inevitabile strascico di polemiche, dichiarazioni choc, frecciate a destra e manca e inevitabili scintille (ne abbiamo visto con Roberto d'Agostino durante il primo appuntamento nel talk show condotto da Costanzo, ...