I modelli di pantaloni più cool? Ecco come riconoscerli e i must dell’inverno

(Di mercoledì 21 novembre 2018) BootcutBershkaMangoStradivariusTopshopDiane Von FurstenbergCargoMissguidedSisleySuperdryZaraChloéPalazzoMarniMax & Co.Off-White& Other StoriesImperialJoggersTwin SetGucciJuicy CoutureMoschinoFalconeriCulotteBy Marlene BirgerCOSPull & BearValentinoMassimo DuttiSigarettaH&MJDYPinkoPrimarkBenettonCarrotBrunello CucinelliWeekdayWoolrichMotiviAtticoI giornalisti di moda (ovvero noi) la fanno facile. Scrivono culottes e carrot pantsse niente fosse, senza spiegazione.se tutti fossimo nati con il glossario della moda in mano. Avete ragione: facciamo mea culpa. Soprattutto quando si parla di, che sembrano un po’ tutti uguali prima di infilarceli e scoprire che no, addosso non sono affattoce li eravamo immaginati. LEGGI ANCHELa differenza tra cappa, mantella e poncho e ipiùdi stagione Quindi abbiamo deciso di rimediare con un ...