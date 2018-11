I Griffin incontrano GoldenEye 007 in un divertente video

eurogamer

(Di mercoledì 21 novembre 2018) È sempre bello vedere uno spettacolo animato rendere omaggio ad un classicogioco ogni tanto. Questa volta è toccato a Family Guy, o i. Nello specifico unmostra Peter e Megmentre tentano di uscire da una prigione coreana nello stile di.La clip riportata da Comicbook può essere vista qui sotto, e sì, assomiglia sicuramente allo sparatutto in prima persona del 1997 dell'era Nintendo 64. Seth McFarlane e il suo team sono riusciti a ricreare l'aspetto classico del gioco con pochissimi problemi. In effetti, si sono divertiti con la sequenza, arrivando addirittura ad avere Peterche aggiungeva qualche commento a parte.Lo spettacolo fa un buon lavoro ricreando lo stile visivo di Nintendo 64 anche se non sembra troppo simile a ungioco. Il filmato è breve, ma piuttosto, specialmente per i fan di.Read more…