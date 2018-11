I figli di Badawi | “Papà in prigione da sei anni per le sue idee”

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 novembre 2018) "Non avremmo mai immaginato una vita senza nostro padre". Inizia così la lettera che mi hanno consegnato Najwa, Doudi e Miriam, idi Raif, blogger saudita in carcere da seiper aver espresso le sue idee online. Li ho incontrati insieme a loro madre e moglie del blogger, Ensaf Haidar, durante la missione del Parlamento Europeo in Canada.è stato condannato nel 2015 a diecidi carcere e a mille frustate per aver creato un sito allo scopo di dibattere su temi sociali e politici. Le prime cinquanta frustate ricevute in pubblico, il 9 gennaio 2015, suscitarono una grande ondata di indignazione a livello internazionale guidando la condanna mondiale nei confronti delle autorità saudite e chiedendo il rilascio senza condizioni die di tutti gli altri prigionieri di coscienza. Da allora,non è stato più frustato, ma ...