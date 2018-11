I chip sottopelle sono una realtà. Verranno utilizzati per controllare i dipendenti?

agi

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Per i seguaci del transumanesimo, l'installazione di microsottopelle è un primo passo per consentire all'uomo di elevare le sue possibilità oltre quanto gli è consentito dalla sua gabbia di carne. Per altri è invece l'anticipazione di un futuro distopico dove saremo sempre più controllati. La cosa che conta, però, è sapere che le persone al mondo che ne possiedono uno impiantato nella mano, poco sotto il pollice, si contano già nell'ordine delle migliaia e, come inevitabile, tra le diverse applicazioni è allo studio anche la più temuta dai critici: l'utilizzo suidella propria azienda. E a porsi il problema non sono solo i sindacati ma anche le associazioni dei datori di lavoro. Come la Cbi, la Confindustria britannica, che rappresenta 190.000 aziende.Dai piercing ...