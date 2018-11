Honor 10 Lite è ufficiale | Kirin 710 | display da 6 | 2 pollici con micro notch e Android 9

Ecco i presunti prezzi - le immagini e le varianti di Honor 10 Lite secondo China Telecom : Alla vigilia della presentazione Honor 10 Lite pare non avere più segreti. Emergono un mucchio di nuove da China Telecom che, oltre a mostrare alcuni render di una presunta versione blu, parla delle colorazioni, delle varianti che dovrebbero arrivare sul mercato cinese e persino dei prezzi. L'articolo Ecco i presunti prezzi, le immagini e le varianti di Honor 10 Lite secondo China Telecom proviene da TuttoAndroid.

Sempre più Amazon Black Friday : affarone Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Pro e Honor 9 Lite : Ormai vi sarete accorti un po' tutti che siamo entrati nel vivo dell'Amazon Black Friday, che culminerà nella giornata di venerdì 23 novembre. Naturalmente i veri affari li si fa, più che altro, nel mentre, come i recenti trascorsi ci insegnano. Ecco perché abbiamo deciso di prendere in mano le redini del gioco e segnalarvi quelle che, a nostro avviso, sono le offerte più interessanti del momento, almeno per quanto riguarda l'e-commerce di Jeff ...

Già faville al primo giorno di Black Friday Amazon : affari Honor 9 Lite - OnePlus 6T e 10 euro omaggio : In molti sapranno che il Black Friday Amazon parte oggi 19 novembre: complice una campagna di comunicazione massiva, anche sulle reti televisive nazionali, già da queste ore in molti si saranno chiesti come iniziare a risparmiare sul noto e-commerce e proprio per questo motivo non potevamo esimerci dal segnalare quelle che definiamo le occasioni del giorno, relative all'Honor 9 Lite ma anche al OnePlus 6T. Partiamo proprio dall'Honor 9 Lite. ...

Verso l’Amazon Black Friday 2018 : offerte Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite : Con l'avvicinarsi dell'Amazon Black Friday 2018 iniziano a farsi più interessanti anche le proposte del noto e-commerce, da sempre fucina di offerte cui difficilmente si riesce a rinunciare, specie in questo particolare periodo dell'anno, dove tutto sembra costare meno. Quest'oggi ci siamo voluti concentrare su due smarphone Android che vanno via come il pane, e che risultano essere tra i dispositivi più venduti in questo ultimo scorcio ...

Honor 10 Lite e Motorola Moto G7 svelati da nuove certificazioni : ecco specifiche e immagini : In attesa della presentazione ufficiale, in programma il 21 novembre, Honor 10 Lite è stato certificato dal TENAA in tre varianti (HRY-TL00, HRY-AL00 e HRY-AL00a). ecco le sue feature L'articolo Honor 10 Lite e Motorola Moto G7 svelati da nuove certificazioni: ecco specifiche e immagini proviene da TuttoAndroid.

Nettamente superiore Honor 10 Lite : il fascia media predestinato - le specifiche : La solita certificazione TENAA ci ha dato riscontri sulle specifiche tecniche di Honor 10 Lite, che sarà lanciato localmente il prossimo 21 novembre. Come riportato dal 'TAS', il telefono disporrà di un display TFT da 6.21 pollici con risoluzione pari a 2340 x 1080 pixel, processore Kirin 710 da 2.2GHz (con GPU Mali-G51 MP4), 4/6GB di RAM, 64/128GB di storage (espandibile fino a 256GB tramite microSD), doppia fotocamera posteriore da 13 + 2MP, ...

Honor 10 Lite sarà presentato a Pechino il 21 novembre - anche in versione Supreme : sarà presentato il prossimo 21 novembre Honor 10 Lite, un medio gamma con schermo inferiore ai 6 pollici, Android 9 e doppia fotocamera posteriore. L'articolo Honor 10 Lite sarà presentato a Pechino il 21 novembre, anche in versione Supreme proviene da TuttoAndroid.

Nuovo smartphone Honor in arrivo - sarà Honor 10 Lite? : Honor si appresta portare sul mercato un Nuovo smartphone, forse Honor 10 Lite, ed ha appena pubblicato un'immagine teaser per ricordarcelo. L'articolo Nuovo smartphone Honor in arrivo, sarà Honor 10 Lite? proviene da TuttoAndroid.

Convenientissimo Gearbest su prezzo OnePlus 6 - Honor 10 e Honor 9 Lite : offerte al 10 novembre : Gearbest molto spesso garantisce proposte altamente convenienti per l'acquisto dei più svariati smartphone, anche quelli ad alte prestazioni. Se ieri vi avevamo parlato dell'evento 11.11 (il Black Friday 2018 del noto e-commerce, di cui potete già usufruire), adesso vogliamo concentrarci su alcuni device a cui difficilmente saprete dire di no. Partiamo da OnePlus 6, ormai ex top di gamma, almeno sulla carta: stiamo parlando di un terminale tra i ...

Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 : Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza Android di novembre 2018, invece Honor 9 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 quelle di ottobre L'articolo Aggiornamenti con patch di sicurezza in rilascio per Honor 9 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e Tab S4 proviene da TuttoAndroid.

Smartwatch a 17€ - Mi A2 Lite a 148€ - Honor 10 e tanto altro oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Honor 9 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite avvistati con Android 9 Pie : Honor 9 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite sono fra gli smatphone di fascia intermedia più apprezzati di quest’anno e sarebbero stati avvistati su Geekbench con a bordo una versione di Android 9 Pie. Ciò fa chiaramente ben sperare per un leggi di più...

Honor 9 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite avvistati con Android 9 Pie : Honor 9 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite sono appena stati avvistati sulla piattaforma Geekbench con a bordo Android 9 Pie, facendo pensare ad aggiornamenti imminenti. L'articolo Honor 9 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite avvistati con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Recensione Honor View 10 Lite : Honor non sbaglia un colpo! : Nel corso degli anni Honor ha più volte dimostrato come il suo principale interesse sia quello di aggredire la fascia media e medio alta del mercato smartphone. Nel farlo, soprattutto negli ultimi tempi è riuscita leggi di più...