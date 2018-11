Higuain potrebbe lasciare i rossoneri a gennaio | Sarri lo vorrebbe al Chelsea

Blastingnews

: #LazioMilan, Lopez: “L’assenza di @G_Higuain si farà sentire, @tucu_correa potrebbe creare problemi ai rossoneri”… - LazionewsEu : #LazioMilan, Lopez: “L’assenza di @G_Higuain si farà sentire, @tucu_correa potrebbe creare problemi ai rossoneri”… - ateneodance : RT @CalcioNapoli24: - FerraraLiberato : De Maggio a KKNapoli: 'Higuain potrebbe cambiare maglia già a gennaio' -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Mancano ancora circa due mesi all’inizio del mercato, ma le voci sia in entrata che in uscita sono già tante per il Milan. La squadra di Rino Gattuso non sta sicuramente attraversando un bel periodo per quanto riguarda gli infortuni, e probabilmente nel mercato invernale la dirigenza metterà a segno diverse operazioni di mercato. Per quanto riguarda il mercato in uscita, secondo quanto riportato da ‘tuttojuve’ (sito che contribuisce all’audience di tuttomercatoweb),nel prossimo mercato. Mentre per quanto riguarda le entrate, sono tornati d’attualità i nomi di Ibrahimovic e Pato. Milan-: la storiaessere già finita Non è un segreto che Gonzalonon stia attraversando un bel momento nella sua avventura in rossonero: infatti, dopo l’espulsione ricevuta nel big match contro la sua ex squadra in seguito ad una plateale ...