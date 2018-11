Grande Fratello Vip | Jane Alexander e quelle parole sul suo ex fidanzato | ' Mi manca fare

Grande Fratello Vip - in onda anche giovedì 22 novembre : tutte le prossime date : Il Grande Fratello Vip continua la sua corsa verso la finale, che andrà in onda lunedì 10 dicembre. Negli ultimi giorni si era diffusa la voce secondo la quale Mediaset avrebbe deciso di anticipare di una settimana l'ultimo appuntamento con il reality show a causa degli ascolti poco soddisfacenti. Ma sulla questione era intervento direttamente il Biscione con un comunicato ufficiale nel quale aveva messo a tacere i rumors relativi ad una ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro : 'Tante donne mi cercano - Jane risolva i suoi problemi' : Elia Fongaro nell'occhio del ciclone. L'ex velino, dopo aver fatto parlare di sé per la liaison nella casa del Grande Fratello Vip con Jane Alexander , torna alla ribalta delle cronache con delle ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro senza freni : «Sono tante le donne che mi cercano. Jane? Deve risolvere i suoi problemi» : Elia Fongaro nell'occhio del ciclone. L'ex velino, dopo aver fatto parlare di sé per la liaison nella casa del Grande Fratello Vip con Jane Alexander , torna alla ribalta delle cronache con delle ...

Eleonora Giorgi e il lifting : «Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare un reset...» : 'Aggiungo anche, che non c'è più, nel mondo dello spettacolo, una mia coetanea che non abbia fatto un 'reset'…', Eleonora Giorgi si sottopone a un lifting . L'attrice, che ha spento 65 candeline e ha da poco lasciato la casa del ...

Eleonora Giorgi e il lifting : «Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare un "reset"...» : ?Aggiungo anche, che non c'è più, nel mondo dello spettacolo, una mia coetanea che non abbia fatto un ?reset???, Eleonora Giorgi si sottopone a un...

So che mi mancherà fare l’amore con lui! Lo sfogo di Jane Alexander al Grande Fratello : Al televoto con Walter Nudo, i discorsi di Jane Alexander all’interno della Casadel Gf Vip, sembrano essere ormai una sorta di bilancio, sicura che la sua avventura all’interno del reality terminerà a breve proprio per lo scontro diretto con l’attore ed ex isolano canadese, Grande favorito per la vittoria finale.-- Jane negli ultimi giorni è tornata spesso a parlare del suo (ex ?) ...

Grande Fratello Vip - il messaggio segreto per Francesco Monte : il mistero sul significato - lo sa solo lui : A movimentare il pomeriggio di oggi, mercoledì 21 novembre, degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip sono stati i continui aerei che hanno sorvolato il cielo di Cinecittà. In particolare, un ...

Grande Fratello Vip - la reazione brutale di Giulia Provvedi alle corna : come vuol ridurre il fidanzato : La scoperta di un presunto tradimento da parte di Pierluigi Gollini , portiere dell'Atalanta e fidanzato di Giulia Provvedi , ha portato la gemella bionda del duo Le Donatella a prendere in ...

Grande Fratello Vip - il gesto estremo di Eleonora Giorgi : dopo il reality-show ecco quello che vuole fare : Intervistata dal settimanale Chi , Eleonora Giorgi ha voluto rivelare un suo desiderio covato solo dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip : farsi un lifting facciale . Il motivo di ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Provvedi e i gossip sul fidanzato : "Non ci devo pensare altrimenti mi sento male..." : Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip, andata in onda in prima serata su Canale 5 lunedì scorso, Giulia Provvedi, la bionda delle Donatella, che, per la cronaca, è stata "separata" dalla sorella Silvia e che, quindi, ora gareggia come concorrente singolo, ha ricevuto la brutta notizia riguardante i presunti tradimenti del fidanzato, il calciatore Pierluigi Gollini. Il gossip in questione è stato diffuso dalla blogger e social ...

Grande Fratello Vip 3 - Jane Alexander : "Mi mancherà fare l'amore con Gianmarco..." : Jane Alexander, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha avuto un altro momento di tristezza, pensando al suo ex compagno, Gianmarco Amicarelli, e a quello che sarebbe potuto accadere tra loro se lei non fosse entrata nella casa di Cinecittà.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Jane Alexander: "Mi mancherà fare l'amore con Gianmarco..." pubblicato su Gossipblog.it 21 novembre 2018 17:20.

Giulia Provvedi abbandona la casa del Grande Fratello Vip? : Giulia Provvedi dopo la diretta di Lunedì, pensa di abbandonare la casa del Grande fratello Vip? Le ultime notizie sul fidanzato di Giulia Provvedi hanno scatenato diverse reazioni all’interno della casa del Grande fratello Vip. Tutti stanno cercando di risollevare l’umore di Giulia, che sembra aver perso quell’allegria che l’ha contraddistinta durante quasi tutto il percorso nel reality show di Canale 5. Ha pensato persino di lasciare tutto, di ...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano l’annuncio in tv : Dall’armadio del Grande Fratello Vip all’altare. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano. Difficile trattenere le lacrime di gioia per chi ha seguito passo passo questa storia d’amore che all’inizio sembrava solo un capriccio dettato da una forte attrazione fisica e invece si è trasformata in una relazione da favola. Per Ignazio la nostra eroina Chechu ha lasciato in diretta il suo ex Francesco Monte, ha subito ...

Grande Fratello Vip - parla il fidanzato di Giulia Provvedi : 'Quella è solo una pazza in cerca di visibilità' : La notizia di un presunto tradimento da parte del fidanzato di Giulia Provvedi , il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini , è sbarcata al Grande Fratello Vip nella diretta di lunedì 19 novembre e ...