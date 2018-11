Grande Fratello Vip - Jane Alexander : "Mi mancherà fare l’amore con Gianmarco Amicarelli" : Momenti di Grande malinconia per l'attrice britannica.

Grande Fratello - la madre di Giulia Salemi fa un rito propiziatorio per far innamorare Monte. Come? Mescola una sigaretta di lui - dei capelli di lei - e dei peli pubici di Cecilia Rodriguez : Dopo il lungo tira e molla amoroso tra Giulia Salemi e Francesco Monte, nella casa del Grande Fratello Vip, c’era bisogno di un rito magico per farli innamorare. Detto, fatto. Durante la puntata di Casa Signorini ci ha pensato Fariba Tehrani, la bella mamma della Salemi, novella Otelma, ha celebrato di fronte ad uno stupefatto Signorini un rito propiziatorio con tanto di fuoco e fiamme sul tavolino del salotto. Da un sacchettino di plastica la ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin contro gli autori : 'Non mi hanno microfonato' : Enrico Silvestrin, nonostante sia uscito già da qualche settimana dalla casa del Grande Fratello Vip, in queste ultime ore è tornato al centro dell'attenzione mediatica per una serie di attacchi piuttosto duri rivolti sia alla produzione del reality show che alla cantante Baby K, ospite dell'undicesima puntata della trasmissione. Il conduttore, durante una pausa della diretta di lunedì 19 novembre, ha pubblicato una foto su Twitter, nella quale ...

Eleonora Giorgi : “Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare il lifting” : Eleonora Giorgi dice sì alla chirurgia estetica: “Dopo il Grande Fratello Vip ho deciso di fare il lifting” Eleonora Giorgi è convinta: farà il lifting facciale. La decisione di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica, stando a quando dichiarato dall’attrice stessa a Chi, pare che l’ex di Ciavarro l’abbia presa proprio a seguito della […] L'articolo Eleonora Giorgi: “Dopo il Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip news - Giulia Provvedi ancora triste per il fidanzato | Video : La scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata devastante per le gemelle Donatella. Le due sono state divise e sono diventate un concorrente singolo del reality show. Inoltre, Giulia Provvedi è venuta a conoscenza di un presunto tradimento da parte del fidanzato Pierluigi Gollini. La conduttrice Ilary Blasi ha fatto leggere alla Provvedi le dichiarazioni di Deianira Marzano, blogger che dichiara di aver visto il fidanzato di Giulia in una ...

Grande Fratello Vip - il tremendo sospetto. Seguono un copione? Le parole choc di Cecchi Paone : Chi pensa che nei reality esista un copione, vedrà confermate forse le proprie tesi. Alessandro Cecchi Paone rilascia al settimanale Chi un'intervista in chi afferma di aver partecipato al reality per ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone smaschera gli autori : "Dovevo riaccendere gli animi - era il mio compito" : Il giornalista e accademico romano chiamato nella terza edizione del reality con un preciso intento.

Grande Fratello Vip - umiliazione totale per Ilary Blasi. La voce pesante che la mette ko : Il Grande Fratello chiude in anticipo? Questa è la voce che circola da qualche tempo. Una notizia choc, considerando il successo che il reality aveva ottenuto nella scorsa edizione. Eppure negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: Mediaset chiuderà anticipatamente la finale del Grande Fratello Vip, dal 17 al 10 dicembre, per via dei bassi ascolti. Ma è davvero così? Nella casa di Cinecittà i concorrenti rimasti sono Andrea Mainardi, ...

Giovanni Angiolini il medico del Grande Fratello famoso per la sua bellezza - ma lui non ci sta : ‘Non è un valore’ : “La bellezza? Non è un valore, ti può aiutare in certi contesti, è vero, ma in altri, in quello medico e, peggio ancora, in quello chirurgico no: anzi: sono ambiti nei quali se la gente parla più di te che di altri per quello, devi sempre dimostrare di essere il più bravo di tutti […] Ho sempre pensato che il contenitore senza contenuto valga poco […]”. Parole sagge, ma a dirlo è un uomo che non è esattamente un brutto ...

Grande Fratello Vip 2018/ Il crollo emotivo di Jane Alexander dopo le voci di... - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018: Benedetta Mazza si prepara al distacco da Stefano Sala, Jane Alexander crolla mentre Francesco Monte si sbilancia con Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip - chiusura anticipata : la verità sulla decisione di Mediaset : gira una voce sulla finale : Ilary Blasi smentisce le voci di una chiusura anticipata dal Grande Fratello Vip , Canale5, a causa degli ascolti al di sotto delle aspettative. Ai piani alti Mediaset qualcuno aveva deciso lo stop ...

Grande Fratello Vip - Deianira rivela i presunti tradimenti del compagno di Giulia Provvedi : Durante la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi è stata messa al corrente delle indiscrezioni circolanti sul web e che riguardano un presunto tradimento del suo fidanzato Pierluigi Gollini. A lanciare lo scoop è stata la blogger Deianira Marzano, che su Instagram ha rivelato come il fidanzato di Giulia sarebbe stato avvistato in una discoteca milanese insieme ad altre ragazze. Silvia Provvedi, ieri pomeriggio, ha ...

