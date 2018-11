Governo | sito non aggiornato da luglio | impossibile sapere quanti sono i decreti

ilfattoquotidiano

: #Anticcorruzione, #governo battuto alla #Camera dal voto segreto. Passa un emendamento sul peculato. L'Ira di… - Agenzia_Ansa : #Anticcorruzione, #governo battuto alla #Camera dal voto segreto. Passa un emendamento sul peculato. L'Ira di… - Agenzia_Ansa : #Terradeifuochi Firmato a #Caserta il #Protocollo sui #rifiuti contro i #roghitossici. @GiuseppeConteIT 'Tuteliam… - Agenzia_Ansa : #Manovra #Ue #Tria all'Eurogruppo: '#Deficit al 2,4% tra più bassi della storia d'Italia. Il programma del governo… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) A che puntole approvazioni deiattuativi? Dall’estate èsaperlo. Perché la tradizionale fonte di informazione sull’implementazione di questi, ossia ildell’Ufficio per il programma di(Upg) della Presidenza del Consiglio dei ministri non vienedall’8scorso. Già immediatamente dopo l’insediamento delConte, a giugno, il portale era andato offline ma, dopo l’appello di Openpolis era tornato consultabile. Tant’è che l’osservatorio civico aveva potuto elaborare una prima valutazione dell’eredità, in fatto diattuativi da approvare, lasciata in eredità a Lega-M5s dagli esecutivi che l’hanno preceduto. Per l’esattezza 641, 251 risalenti alRenzi e 390 a quello guidato da Gentiloni. Un mese dopo, di nuovo il blocco totale. IL BLOCCO DELLa fine dell’anno si avvicina e, ancora una volta, è ...