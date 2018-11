Governo nel caos | Di Maio | ' Così non si può andare avanti'

La botta è arrivata : Salvini ha ripreso a fumare - l'incertezza si insinua nel Governo - anche se nessuno vuole toccare la manovra. Per ora : Nel cortile della Camera dei deputati è scesa precocemente la notte. Piove sui palazzi del nuovo potere gialloverde. Dal cielo, ma anche da Bruxelles, che con parole di inusitata durezza ha bocciato una volta per tutte la legge di bilancio e si avvia verso la procedura d'infrazione. C'è un uomo, accanto all'antica vasca che ha visto crescere e morire l'impero romano, illuminato dalla luce dello smartphone che sta compulsando. ...

Anticorruzione - Governo battuto nel voto segreto. L’imputato Molinari (Lega) : “Non siamo stati noi” : “Sto cerando di capire cosa è successo. Non siamo stati noi della Lega. L’indicazione del gruppo è stata quella di votare secondo l’indicazione del Governo”. Così il capogruppo a Montecitorio della Lega, Riccardo Molinari prova ad allontanare i sospetti che nel voto segreto siano stati i deputati del Carroccio a mandare sotto il Governo sull’emendamento proposto dall’ex M5S Catiello Vitiello sul peculato all’interno del del Anticorruzione. Un ...

Rimpasto Governo M5s-Lega/ Gelo tra Salvini e Di Maio - saltano Toninelli e Grillo? - IlSussidiario.net : Rimpasto governo M5s Lega: ultime notizie, alta tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, saltano Toninelli e Grillo? Due strade per l'esecutivo.

Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi - ma restano tensioni nel Governo sui termovalorizzatori : Il premier Conte si schiera con Di Maio per il 'no' a nuovi inceneritori in Campania: 'Non sono previsti nel contratto' dice provocando la rabbia di Salvini che non partecipa alla conferenza stampa ...

Governo : Toninelli - non seguo Crozza che mi imita in tv... : Buonfornello (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Non seguo Crozza in tv quando fa e mie imitazioni, ma rido quando me lo dicono...". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, parlando delle imitazioni che fa del politico del M5S il comico Maurizio Crozza. Toninelli,

Tregua nel Governo sul piano rifiuti. Conte : "Soluzione condivisa" : A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete di arrampicata mentre altrove sono musei, se gestiti bene e controllati bene portano più salute e più economia e quindi ...

rifiuti : Toninelli - Governo a rischio? No - no - no : Palermo, 19 nov. (AdnKronos) - "Di Maio e Salvini si incontreranno e ne parleranno. Ogni volta che ci siamo incontrati, e che si sono incontrati, abbiamo subito trovato la soluzione". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando delle polemiche nel Governo sug

Inceneritori - è scontro al Governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Di Maio dice 'no' a tensioni nel Governo sui rifiuti perché 'ci pensa Sergio Costa' : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Governo - il sondaggio : Salvini il più popolare. Di Maio insegue - flop Toninelli : Per esempio il ministro dell'Economia Tria compare solo in decima posizione con il 37%, così anche il titolare della Farnesina Moavero Milanesi risulta conosciuto appena dal 17% e si piazza ...

Il Governo : l’esercito nella Terra dei fuochi : Al terzo giorno di litigi feroci tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema degli inceneritori in Campania, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è costretto a tentare una mediazione, ricordando ai suoi due vice che è lui il garante del contratto. Il tentativo, però, è destinato a naufragare. «Gli inceneritori non sono nel contratto», dice s...

Inceneritori - ancora scintille nel Governo. E Conte fa l'arbitro tra Salvini e Di Maio : Economia circolare a cui ha fatto riferimento oggi anche il presidente della Camera, Roberto Fico, perchè 'dopo l'emergenza roghi', ha ammonito, serve 'un impegno serio, costante e senza sosta'. E '...