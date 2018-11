Google potrebbe presto consentire agli utenti di commentare i risultati di ricerca

Google News potrebbe dire addio al mercato dell’Europa : A causa della modifica della legge sul copyright, il servizio di Google News potrebbe chiudere in Europa. Per ora è solo una possibilità, dice Richard Gingras, vicepresidente di Google News, e una decisione definitiva potrà leggi di più...

Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una tassa sui link : Il commissario per gli affari finanziari, Pierre Moscovici (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una link tax per l’utilizzo delle notizie. Questa legge, nota come articolo 11, ha lo scopo di garantire il pagamento da parte di Google agli editori online, qualora parti degli articoli compaiano nei risultati del motore di ricerca. Nel 2014 la Spagna ha approvato una legge simile, che impone ai siti ...

Google News potrebbe chiudere in Europa : La nuova legislazione dell'UE sul copyright digitale continua a generare non preoccupazioni e anche Google News potrebbe subire gli effetti negativi di tale normativa L'articolo Google News potrebbe chiudere in Europa proviene da TuttoAndroid.

Copyright - Google News potrebbe chiudere in Europa per la 'link tax' : Il vicepresidente di Big G Richard Gingras: "Non possiamo decidere ora, dovremo valutare la versione finale della direttiva sul Copyright. Ma non vorremmo che si ripetesse quanto avvenuto in Spagna"

Google Pixel 3 Lite : ecco come potrebbe essere la versione economica dei Pixel : I nostalgici della serie Nexus di Google, che univa hardware top e l’esperienza d’uso stock di Google a prezzi davvero abbordabili, ci sono eccome, ma ormai sembra che Google abbia abbandonato quella via, concentrandosi esclusivamente leggi di più...

Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili : Il team di Google di recente ha annunciato un aggiornamento della sua politica per gli sviluppatori di Google Play ch epotrebbe causare alcuni guai a diverse app L'articolo Le nuove restrizioni di Google sulle autorizzazioni per SMS e Registro chiamate potrebbero costare ad alcune app la perdita di funzionalità utili proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe permetterci di provare le versioni future di Android con largo anticipo grazie a Project Treble : Google potrebbe fare un primo passo verso gli appassionati e gli sviluppatori. Dall'Android Dev Summit emerge la possibilità di un rilascio futuro delle GSI delle nuove versioni di Android, eventualmente installabili sui dispositivi supportati da Project Treble prima che sia disponibile la versione AOSP. Ma per ora sono semplici ipotesi, nonostante provengano da Google stessa. L'articolo Google potrebbe permetterci di provare le versioni future ...

Google Foto potrebbe restituire la possibilità di eseguire il backup delle foto solo quando lo smartphone è in carica : Alcune linee di codice contenute nell'apk della nuova versione di Google foto evidenziano la presenza di un possibile controllo sullo stato della batteria, tramite il quale l'app chiederà all'utente di spegnere lo schermo per iniziare il caricamento quando la batteria è scarica, mentre il backup video sarà messo in pausa. L'articolo Google foto potrebbe restituire la possibilità di eseguire il backup delle foto solo quando lo smartphone è in ...

Bonito e Sargo potrebbero essere i prossimi smartphone di Google : Dal teardown dell’ultimo apk di Google ARCore, sono emersi i nomi in codice di due dispositivi: Bonito e Sargo. Il nome Bonito era già […] L'articolo Bonito e Sargo potrebbero essere i prossimi smartphone di Google proviene da TuttoAndroid.

Google ha sviluppato un sistema per identificare i ristoranti che potrebbero vendere cibo pericoloso : Google presto potrebbe fornire agli utenti anche informazioni sui ristoranti nei quali vi è un maggiore pericolo di incorrere in un'intossicazione alimentare L'articolo Google ha sviluppato un sistema per identificare i ristoranti che potrebbero vendere cibo pericoloso proviene da TuttoAndroid.

Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime : è ora di cambiare ROM? : Per i Google Nexus 5X e Nexus 6P potrebbe essere giunto il punto di non ritorno e all'ultimo OTA potrebbero non seguirne degli altri L'articolo Le patch di novembre per Google Nexus 5X e 6P potrebbero essere le ultime: è ora di cambiare ROM? proviene da TuttoAndroid.

Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i dati dell’utente : A dire del ricercatore di sicurezza Jerry Gamblin, Google Home Hub potrebbe essere esposto ad alcune potenziali vulnerabilità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Home Hub potrebbe mettere a rischio i dati dell’utente proviene da TuttoAndroid.

Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi - potrebbero arrivare in ritardo : Che Google, in fondo in fondo, voglia semplicemente far parlare di sé? Chissà. Sta di fatto che a Mountain View hanno commesso l'ennesima gaffe L'articolo Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi, potrebbero arrivare in ritardo proviene da TuttoAndroid.

Play Pass potrebbe essere un abbonamento per il Google Play Store : Google starebbe valutando la possibilità di lanciare un programma di abbonamento per il Play Store identificato come "Play Pass". L'articolo Play Pass potrebbe essere un abbonamento per il Google Play Store proviene da TuttoAndroid.